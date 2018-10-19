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19 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Almanya: İddialar şoke edici

19 Ekim 2018, Cuma 19:35
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 'Kaşıkçı' soruşturmasının tamamlanmasının ardından Suudi Arabistan'a tepkilerinin netleşeceğini açıkladı.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolması olayıyla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından Avrupa Birliği'ndeki (AB) partnerleriyle buna tepki vereceklerini söyledi.

Heiko Maas, Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı vakasına ilişkin açıklamasını ve soruşturmanın sonlanmasını bekleyeceklerini ifade ederek, "Tüm bunlardan sonra AB'deki ve diğer uluslararası partnerlerimizle buna bir tepki vereceğiz." dedi.

Maas ayrıca Suudi makamlarına Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddiasıyla ilgili soruşturmaya katkıda bulunma çağrısını yineledi.

Heiko Maas, bir süre önce Berlin'e dönen Suudi Arabistan Büyükelçisinden de bir açıklama beklediklerini ve iddiaların şoke edici olduğunu ilettiklerini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı ayrıca 27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek ''Suriye Konulu Dörtlü Zirve'nin'' çok iyi bir gelişme ve daha önce hiç müzakere yapmayan tarafların bir masada olması nedeniyle anlamlı olduğunu kaydetti.

Maas, zirvede özellikle İdlib konusu ile Suriye'deki siyasi sürecin görüşüleceğini vurguladı.

Çekya Dışişleri Bakanı Petricek de basın özgürlüğünün kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, gazetecilere saldırılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Petricek, Kaşıkçı konusunda soruşturma sonucunu bekleyeceklerini ve Çekya'nın AB'nin bu konudaki pozisyonuna katkıda bulunacağını söyledi.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğunda kaybolmasının ardından, Suudi Arabistan'a yönelik tepkiler sürüyor.

AA

Etiketler: almanya, kaşıkçı, maas
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