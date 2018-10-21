Almanya, İngiltere ve Fransa'dan Kaşıkçı açıklaması

İngiltere, Almanya ve Fransa, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklamasının inanılır olması için olgularla desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

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İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklamasına dair ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "2 Ekim'de tam olarak ne olduğunun aydınlatılmasına acil ihtiyaç var. Suudi soruşturmasında şimdiye dek sunulan hipotezlerin inandırıcı olması için olgularla desteklenmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

"En güçlü şekilde kınıyoruz"

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşi bir şekilde öldüğünden uzun süredir korkulduğu ancak bunun doğrulanmasının yine de bir şok etkisi yarattığı belirtilen bildiride, "Hiçbir şey bu cinayeti haklı gösteremez ve biz bunu en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.

İngiltere, Almanya ve Fransa için gazetecilerin ifade özgürlüğünü korumanın en önemli öncelikler arasında yer aldığına dikkat çekilen bildiride, "Gazetecilere yönelik tehdit, saldırı ve cinayetler hiçbir koşul altında kabul edilemez ve bunlar her üç ülke için başlıca bir kaygı nedenidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Ne olduğunun aydınlatılmasına acil ihtiyaç var"

"Suudi Arabistan'ın ilk bulgularını paylaştığı açıklamasını not ediyoruz." denilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Ancak 2 Ekim'de tam olarak ne olduğunun aydınlatılmasına acil ihtiyaç var. Suudi soruşturmasında şimdiye dek sunulan hipotezlerin inandırıcı olması için olgularla desteklenmesi gerekiyor. Gerçeğin kapsamlı, saydam ve inanılır bir şekilde ortaya çıkarılması için çaba gösterilmesine yönelik ihtiyacın ve beklentinin altını çiziyoruz. Ne olduğuna dair daha fazla açıklamanın inanılırlığına ve böyle utanç verici bir olayın asla tekrarlanmayacağı ve tekrarlanamayacağına dair inancımıza dayalı olarak nihai kararımızı vereceğiz."

Her üç ülkenin de bu konuda Suudi Arabistan ile temas halinde kalacağına vurgu yapılan bildiride, bu ülkeyle ilişkilerin niteliği ve öneminin, bütün tarafların ortaklaşa tabi oldukları uluslararası hukuk normlarına ve değerlerine gösterilen saygıya bağlı olacağı belirtildi.