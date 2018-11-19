Almanya Kaşıkçı cinayetiyle alakalı 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdi

Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karıştığından şüphelenilen 18 Suudi Arabistan vatandaşına seyahat yasağı getirdiğini söyledi. Bakan, seyahet yasağı, Fransa ve İngiltere'yle kordine bir şekilde yapıldığını belirtirken, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Almanya'nın gizlilik yasalarını gerekçe göstererek seyahat yasağı getirilen kişilerin adlarını veremeyeceğini söyledi. Sputnik Türkiye

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