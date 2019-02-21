Almanya Mısır'daki infazların derhal durdurulmasını istiyor

Almanya'nın Mısır'daki son idam cezalarını endişeyle izlediği, bu infazların derhal durdurulmasını istediği bildirildi.

Üst düzey bir Alman diplomat, "Mısır'da son dönemde artan idam cezaları'nı ve infazları büyük bir endişeyle karşılıyoruz. Mısır'a, idam cezalarını askıya alması ve infazları hemen durdurması çağrısı yapıyoruz." dedi. Mısır'da darbe karşıtı 9 genç idam edildi Yetkili, "Alman hükümeti, Mısır hükümetiyle görüşmelerinde bu konuyu gündeme getirmeye devam edecek. Bu konuda uluslararası insan hakları örgütleriyle de sürekli temas içerisinde bulunuyoruz." diye konuştu. Almanya'nın ilkesel olarak ve her koşulda idam cezasına karşı olduğunun altını çizen diplomat, dünya genelinde idam cezasının yasaklanması için, diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerle birlikte çabalarının sürdüğünü vurguladı. AA

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