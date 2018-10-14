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Almanya'nın gündemindeki seçim sona erdi: CSU için 60 yılın en kötü sonucu

14 Ekim 2018, Pazar 23:38
Almanya'nın Bavyera eyaletinde yapılan seçimlerde, sandık anketine göre, 60 yıldır iktidarda bulunan CSU yüzde 12,2 oy kaybıyla tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamadı.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yapılan seçimlerde, sandık anketine göre, hiçbir parti tek başına hükümeti kurmak için gerekli oyu alamadı.

Seçim sandık anket sonuçlarına göre Horst Seehofer'in lideri olduğu Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) yüzde 35,5 oy aldı. Bir önceki seçime göre yüzde 12,2 oy kaybı yaşayan CSU, tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamadı.

CSU için 60 yılın en kötü sonucu

Son 60 yılın en kötü sonucunu elde ettiği belirtilen CSU, 2013 seçimlerinde oyların yüzde 47,7'sini almıştı.

Sandık anket sonuçlarına göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 10, Yeşiller yüzde 18,5, Hür Demokrat Parti yüzde 5, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 11 ve yerel bir parti olan Hür Seçmenler Partisi yüzde 11,5 oranında oy aldı.

İlk kez 6 parti eyalet meclisine girmeye hak kazandı. Aşırı sağcı AfD partisi de yüzde 11 oy alarak ilk kez meclise girmeyi başardı. SPD partisi de geçen seçimlere göre yüzde 10 oy kaybetti. Yeşiller Partisi ise geçen seçimlere göre oyunu yüzde 9,9 oranında artırdı.

Katılım yüzde 72,5

Seçimlere katılımın yüzde 72,5 olduğu ve bunun 80'li yıllardan sonraki en yoğun katılım olduğu ifade edildi.

Tek başına iktidar olma ihtimalini kaybeden CSU'nun Yeşiller Partisi veya Hür Seçmenler ile koalisyon kurma ihtimalleri bulunuyor.

SPD ve Yeşiller partilerinden aday olan Türklerin seçilip seçilmediği henüz netlik kazanmadı.

Sonuçlar federal hükümeti de etkileyebilir

1954 yılından bu yana Bavyera'da yapılan tüm seçimlerden birinci çıkan ve 1958’den beri iktidarda bulunan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) 1958-1966 ve 2008-2013 dönemleri dışında eyalette hep tek başına hükümeti kurdu.

CSU, Almanya’da sadece Bavyera’da teşkilatlanarak sadece bu eyalette seçime katılıyor.  CSU'nun kardeş partisi Almanya Başbakanı Angela Merkel’in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise Bavyera’daki seçimlerde yer almıyor.

Siyasi gözlemciler, federal düzeydeki koalisyon hükümetinde CDU ve SPD’nin yanında bulunan küçük ortak CSU’nun eyalet seçimlerindeki oy kaybının federal hükümeti de ekileceğine dikkati çekiyor.

CSU'nun tek başına iktidarı kaybetmesinin Berlin'de İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan partinin Genel Başkanı Horst Seehofer'i, ardından da  federal hükümeti sarsacağından endişe ediliyor.

AA

Etiketler: almanya, seçim
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