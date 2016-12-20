Almanya'nın Köln şehrindeki tren istasyonu bomba tehdidi üzerine boşaltıldı

Almanya'nın Köln kentindeki tren istasyonunda bomba ihbarı yapılması üzerine güvenlik güçleri istasyondaki insanları tahliye etti. Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu öğrenildi.

Almanya'da geçtiğimiz gece Berlin'de Noel pazarına düzenlenen kamyonlu saldırının ardından, Köln'deki tren istasyonunda bomba ihbarı verildi. Bomba ihbarının ardından güvenlik güçlerinin tren istasyonundaki insanları tahliye ettiği öğrenildi. Ancak daha sonra Alman bir yetkilinin yaptığı açıklamada incelemelerin ardından alarmın asılsız olduğu ifade edildi.

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