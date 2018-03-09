Almanya'nın yeni dışişleri bakanı belli oldu

Merkel liderliğindeki koalisyon hükümetinin gelecek hafta görevine başlaması bekleniyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in yeni hükümette yer almayacağını açıklamasının ardından koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) dışişleri bakanlığı görevi için Adalet Bakanı Heiko Maas'ı planladığı bildirildi.

Bosna Hersek'i bugünkü ziyareti sırasında Alman basınındaki haberleri doğrulayan Gabriel, Maas'ın dışişleri bakanlığı görevini mükemmel şekilde yapacağını ifade etti.

Gabriel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada SPD'nin müstakbel genel başkanı Andrea Nahles ile geçici Genel Başkan Olaf Scholz'un kendisine yeni hükümette yer almayacağını bildirdiklerini belirterek "SPD için siyasi liderlik görevlerini üstlendiğim dönem böylelikle sona eriyor. Yaklaşık 30 yıllık siyasi kariyerimde 18 yıl boyunca ülkem ve SPD için idari konumda bulunma imkanım oldu. Bu benim için, müteşekkir olduğum büyük bir onurdu" demişti.

24 Eylül'deki genel seçimde başbakanlık için Başbakan Angela Merkel'le yarışan Avrupa Parlamentosu'nun eski bakanı SPD'li Martin Schulz'un dışişleri bakanı olması bekleniyordu.

Ancak Schulz sürpriz bir kararla bu görevi üstlenmeyeceğini ve yeni hükümette bakan olarak yer almayacağını açıklamıştı.