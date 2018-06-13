Almanya sera gazı salınımında Avrupa'da bir numara

AB genelinde 2016'da en fazla sera gazı salınımı yapan ülke Almanya oldu.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) 2016 verilerine göre Avrupa Birliği (AB), 4 milyar 440 milyon ton civarında sera gazı salınımı yaptı. Verilere göre, 935,8 milyon ton sera gazı salınımı yapan Almanya listede ilk sırada yer aldı.

Almanya'yı 516 milyon tonla İngiltere, 475 milyon tonla Fransa, 438 milyon tonla İtalya ve 397 milyon tonla Polonya takip etti. AB genelinde en az sera gazı salınımını, 2 milyon tonla Malta, 9 milyon tonla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve 11 milyon tonla Lüksemburg ve Letonya yaptı.

Enerji sektörü

AB'de en fazla sera gazı salınımı enerji sektöründen kaynaklandı. Bu dönemde AB enerji sektörü, 3 milyar 352 milyon ton sera gazı salınımı gerçekleştirdi. Enerji sektörü, AB genelinde sera gazı salınımının dörtte üçüne karşılık geldi.