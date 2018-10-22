Almanya, Suudi Arabistan'a silah satışını durdurdu

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Suudi Arabistan için silah ihracat izni verilmeyeceğini duyurdu. Yeşiller Partisi ise Almanya ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik ortaklığa son verilmesini talep etti.

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier, federal hükümetin şu an Suudi Arabistan'a silah ve savaş malzemesi ihraç edilmesini öngören yeni taleplerin onaylanmayacağını ve Avrupa Birliği bünyesinde ortak tavır alınması için çalıştıklarını açıkladı.

Alman kamu televizyonu ZDF'e konuşan Altmaier, koalisyon ortaklarının bu konuda fikir birliği içinde olduklarını belirtti. Bakan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak şimdiye kadar yapılan açıklamaları tatminkâr bulmadıklarına dikkat çekti.

Avrupa olarak ortak tavır alınmasının önemine işaret eden Altmaier, "Riyad yönetiminin etkilenebilmesi için Avrupa ülkeleri arasında görüş birliği sağlanmasının önem arz ettiğini" dile getirdi.

Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmasından doğacak açığın başka ülkeler tarafından doldurulmasının sonuç vermeyeceğini ifade eden Altmaier, "Federal Güvenlik Konseyi'nin daha önce onaylamış olduğu silah sevkiyatının durdurulup durdurulmayacağı" şeklindeki bir soruya ise bütün hususların gözden geçirilmekte olduğunu ve karara varılmasını beklemek gerektiği yanıtını verdi.

YEŞİLLER PARTİSİ'NDEN 'STRATEJİK ORTAKLIĞA SON VERME' TALEBİ

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Annalena Baerbock da, Kaşıkçı cinayetinden önce izni çıkan silah satışlarının da dondurulmasını talep etti. Baerbock sevkiyatın dondurulmasının Suudi Arabistan'ı 'yaralayacağını' ifade etti.

Baerbock, Suudi Arabistan ile Almanya arasındaki stratejik ortaklığa son verilip, ekonomik ilişkilerin de gözden geçirilmesini istedi.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Sekreteri Nicola Beer de Alman ve Avrupa şirketlerinin temsilcilerinden, bu hafta Riyad'da düzenlenecek olan yatırımcılar konferansına katılmaktan vazgeçmelerini istedi.

Birçok Alman şirketinin yetkilileri ve bakanlık temsilcileri geçen hafta konferansı boykot kararı almışlardı.

Suudi Arabistan, Cumartesi günü Washington Post gazetesi köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluk binasında öldürüldüğünü açıklamıştı. Riyad yönetimi, Kaşıkçı'nın Konsoloslukta karşılaştığı kişilerle kavga ettiği sırada can verdiğini duyurmuştu.