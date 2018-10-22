"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Almanya, Suudi Arabistan'a silah satışını durdurdu

22 Ekim 2018, Pazartesi 12:43
Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Suudi Arabistan için silah ihracat izni verilmeyeceğini duyurdu. Yeşiller Partisi ise Almanya ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik ortaklığa son verilmesini talep etti.

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier, federal hükümetin şu an Suudi Arabistan'a silah ve savaş malzemesi ihraç edilmesini öngören yeni taleplerin onaylanmayacağını ve Avrupa Birliği bünyesinde ortak tavır alınması için çalıştıklarını açıkladı.

Alman kamu televizyonu ZDF'e konuşan Altmaier, koalisyon ortaklarının bu konuda fikir birliği içinde olduklarını belirtti. Bakan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak şimdiye kadar yapılan açıklamaları tatminkâr bulmadıklarına dikkat çekti.

Avrupa olarak ortak tavır alınmasının önemine işaret eden Altmaier, "Riyad yönetiminin etkilenebilmesi için Avrupa ülkeleri arasında görüş birliği sağlanmasının önem arz ettiğini" dile getirdi.

Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmasından doğacak açığın başka ülkeler tarafından doldurulmasının sonuç vermeyeceğini ifade eden Altmaier, "Federal Güvenlik Konseyi'nin daha önce onaylamış olduğu silah sevkiyatının durdurulup durdurulmayacağı" şeklindeki bir soruya ise bütün hususların gözden geçirilmekte olduğunu ve karara varılmasını beklemek gerektiği yanıtını verdi.

YEŞİLLER PARTİSİ'NDEN 'STRATEJİK ORTAKLIĞA SON VERME' TALEBİ

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Annalena Baerbock da, Kaşıkçı cinayetinden önce izni çıkan silah satışlarının da dondurulmasını talep etti. Baerbock sevkiyatın dondurulmasının Suudi Arabistan'ı 'yaralayacağını' ifade etti.

Baerbock, Suudi Arabistan ile Almanya arasındaki stratejik ortaklığa son verilip, ekonomik ilişkilerin de gözden geçirilmesini istedi.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Sekreteri Nicola Beer de Alman ve Avrupa şirketlerinin temsilcilerinden, bu hafta Riyad'da düzenlenecek olan yatırımcılar konferansına katılmaktan vazgeçmelerini istedi.

Birçok Alman şirketinin yetkilileri ve bakanlık temsilcileri geçen hafta konferansı boykot kararı almışlardı.

Suudi Arabistan, Cumartesi günü Washington Post gazetesi köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluk binasında öldürüldüğünü açıklamıştı. Riyad yönetimi, Kaşıkçı'nın Konsoloslukta karşılaştığı kişilerle kavga ettiği sırada can verdiğini duyurmuştu.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: Almanya, Suudi Arabistan, silah
Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kaşıkçı olayında tanık ifadeleri ortaya çıktı

    Rusya, nükleer anlaşma konusunda ABD'den açıklama bekliyor

    ABD'li Yahudiler, Trump'ın Filistin politikalarına onay vermiyor

    Almanya, Suudi Arabistan'a silah satışını durdurdu

    İsrail askerleri Filistinli genci şehit etti

    Ankara'ya yeni Adalet Sarayı yapılacak

    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a emekli maaşı tepkisi

    Türk üniversiteleri eğitim sıralamasında kaçıncı sırada?

    ABD'li senatör: Suudi Arabistan'a silah satışı durdurulmalı

    Suudi yönetiminden Kaşıkçı'nın ailesine taziye

    Bodrum açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı

    Yemen ölüyor dünya seyrediyor

    Darfur'un Şairi

    Yurt geneline Meteoroloji'den yağış uyarısı

    Başkonsolosluk önünde bekleyiş sürüyor...

    'Filistinlilerin özgürlüğü ve barışı için Filistin bayrağıyla koştum'

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Prens Selman'ın haberi yoktu

    Dünya Güreş Şampiyonası'nda Fatih Erdin'den gümüş madalya

    Almanya’da büyük ilgi gören etkinlik: Kur'an'ın mesajı kardeşliği arttırır

    Kaşıkçı’nın cesedi nerede?

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    14. asrın müceddidi kim?
    Cevher İLHAN

    Gerçekten ne oldu?
    Genel

    “İade-i itibar” raporu olumsuz tavrı kırdı
    Risale-i Nur'dan

    Şükür nimeti, şikâyet musîbeti ziyadeleştirir
    Genel

    Yemen ölüyor dünya seyrediyor
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hazret-i Cibril’in Dıhye sûretine girmesi
    Süleyman KÖSMENE

    Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yazı dizilerimiz
    Genel

    Darfur'un Şairi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.