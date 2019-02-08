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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Almanya Türkiye’den 6 bin Suriyeli alacak

08 Şubat 2019, Cuma 00:26
Almanya 2019 yılında Türkiye’den kriterlerine uyan 6 bin Suriyeli alma hedefi belirledi. İnsan hakları kuruluşları “büyük utanç” olarak nitelendirdikleri mutabakatın, “Avrupa ahlâkının yenilgisi” olduğunu söylüyor.

Almanya, AB-Türkiye mülteci mutabakatını uygulamak için yeni bir düzenleme çıkardı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeyle, mutabakat kapsamında 2019 yılında Türkiye’den 6 bin Suriyeli sığınmacı alınması planlanıyor. Federal İçişleri Bakanlığı tarafından eyaletlere gönderilen yazıda, 18 Mart 2016 tarihli AB-Türkiye mutabakatının önemi vurgulanırken, hükümetin bu mutabakattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceği kaydedildi. Yazıda, AB-Türkiye mutabakatının, yasa dışı göçün önlenmesi, insan kaçakçılarına darbe indirilmesi ve uluslararası korumaya muhtaç sığınmacıların yasal yollarla Avrupa’ya kabul edilmesine katkı sağladığı vurgulandı. İçişleri Bakanlığı hazırladığı düzenlemede, Türkiye’den Almanya’ya kabul edilecek Suriyeli sığınmacılara ilişkin kriterleri belirlerken, 2019 yılı boyunca, her ay en fazla 500 sığınmacı almayı planladığını ifade etti.

AB yükümlülüklerini yerine getirmiyor eleştirisi

AB-Türkiye mülteci mutabakatı, son iki yılda Ege Denizi’nden yasadışı göçün önlenmesinde büyük rol oynasa da, mutabakatın uygulanması konusunda yaşanan sorunlar Ankara’nın eleştirilerine yol açmaya devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ile bu hafta Ankara’da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda tepkisini dile getirmiş, “AB’yle imzalamış olduğumuz 18 Mart mutabakatı caydırıcı rol oynadı. Türkiye tüm yükümlülüklerini yerine getirdi. Ancak geri kabul mekanizmasının AB tarafından sağlıklı bir şekilde uygulanmadığını görüyoruz” demişti.

Etiketler: suriyeliler, türkiye, almanya
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