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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Almanya, Türkiye'den gelen sığınmacı sayısını açıkladı

03 Kasım 2017, Cuma 08:20
Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, Almanya’da 1.600.000 sığınmacı bulunuyor. Bu kişilerin 49.250’sini Türkiye vatandaşları oluşturuyor.

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Almanya'da 2016 yılı sonunda 1.600.000 sığınmacı bulunduğu açıklandı.

Wiesbaden'daki Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, bu sayının 2014 yılına kıyasla 851.000 fazla olduğu belirtildi. Açıklanan sayılar, iltica başvurusunda bulunan ama henüz başvurusu sonuçlanmayan, Cenevre Sözleşmesi uyarınca mülteci olarak kabul edilen, geçici koruma sağlanan ve iltica başvuruları reddedilen ama henüz ülkeyi terk etmemiş sığınmacıları kapsıyor.

TÜRKİYE YEDİNCİ SIRADA

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Yabancılar Kayıt Merkezi'nin verileri temelinde hazırlanan istatistiklere göre, 31 Aralık 2016 itibarıyla yaklaşık 49.250 Türk'ün sığınmacı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, bu başvurulardan yüzde 15'i henüz sonuçlanmadı. Yüzde 77'si kabul edildi, yüzde 8'i ise reddedildi.

Almanya'ya insani nedenlerle sığınma başvurusunda bulunanların geldikleri ülkelere bakıldığında, Türkiye vatandaşları yedinci sırada bulunuyor.

Almanya'ya insani nedenlerle sığınma başvurusunda bulunanlar arasında Suriyeliler birinci sırada yer alıyor. 2016 yılı sonundaki rakamlara göre, Almanya'da 455.000 Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Bunu 191.000 sığınmacı ile Afganistan'dan gelenler izliyor. Üçüncü sırayı ise 156.000 başvuru ile Irak'tan gelenler oluşturuyor.

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, sığınmacıların yüzde 64'ünü erkekler oluştuyor. İstatistiklerde, sığınmacıların yaş ortalamasının ise 29.4 olduğu belirtildi.

872.000 BAŞVURU KABUL EDİLDİ

Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada, Almanya'ya sığınmak isteyenlerin yaklaşık 573.000'in başvuruları hakkında henüz karar verilmediği, bu nedenle durumlarının belirsizliği koruduğu kaydedildi. Başvuruda bulunanların 872.000'inin başvurularının kabul edildiği ve mülteci statüsü aldıkları belirtildi. 158.000 kişinin ise başvurularının reddedildiği, dolayısıyla Almanya'yı terk etmeleri gerektiğine dikkat çekildi. Ancak bunların yüzde 75'inin verilen geçici izin ile Almanya'da kalabildiği belirtildi.

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