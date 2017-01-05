Almanya ve ABD'den İzmir'deki terör saldırısına kınama

ABD Ankara Büyükelçiliği: Bugün İzmir'de gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, teröre karşı ortak mücadelemizde Türk halkının yanında yer alıyoruz. Başınız sağolsun.

Almanya Dışişleri'nden İzmir saldırısına kınama Almanya Dışişleri Bakanlığı, İzmir’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. Türkiye’nin kısa süre içerisinde bir kez daha terör saldırısına hedef olmasının kendisini derinden etkilediğini kaydeden Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İzmir’den gelen haberlerden derin üzüntü duydum ve Türkiye’nin birkaç gün sonra yeniden terör saldırısına hedef olması beni sarstı. Türk güvenlik güçleri görünüşe göre, daha ağır bir saldırıyı önlemiş durumda. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarının acılarını paylaşıyor, yaralılara şifalar diliyoruz. Almanya, ister dini, etnik ya da isterse ideolojik olsun, nereden geldiğine bakmaksızın terörle mücadelede Türkiye’nin yanında.” DHA

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