Amerika'da Mevlid-i Şerif programı: Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Amerika Diyanet Merkezi'nde Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen programa yüzlerce Müslüman katıldı.

Başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA), Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen programa yüzlerce Müslüman katıldı.

Akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu, İslam aleminin huzur ve selamet bulması için dua edildi.

Kandil için camide bir araya gelen yüzlerce kişi, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olanlar için yapılan duaya da "Amin" dedi.

Şehitler için gıyabi cenaze namazı

Programın ardından, İstanbul'daki saldırıda şehit olanlar için caminin içinde gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

Daha sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Amerika Diyanet Merkezi Başkanı Yaşar Çolak, "İnsanlığa barış ve esenlik getirmek üzere gönderilmiş olan Hz. Peygamber Efendimizin doğumunu idrak ettiğimiz böylesi bir günün arifesinde İstanbul'daki hain terör saldırısı hepimizi derinden üzmüştür. Biz de bu vesileyle hayatlarını kaybeden şehitlerimizi anmış olduk." dedi.

Ellerini semaya açan tüm Müslümanların ve özellikle Türkiye'nin selameti için dua ettiklerini kaydeden Çolak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Mevlid Kandili vesilesiyle programa katılanlara daha sonra akşam yemeği ikram edildi.





Bediüzzaman, Mevlid-i Nebevi hakkında ne diyor?

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