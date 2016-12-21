Amerikalı şirketlerden İHA'yla teslimat

​ABD'de bazı şirketler, müşterilerinin siparişlerini "drone" olarak da bilinen insansız hava aracıyla (İHA) teslim etmeye başladı.

Dünya genelinde 56 bin mağazası bulunan perakende zinciri 7-Eleven'ın ABD'nin Nevada eyaletinde bugüne kadar toplam 77 siparişi müşterilerine İHA'yla teslim ettiği bildirildi. Söz konusu siparişleri teslim eden ve 7-Eleven'la anlaşması bulunan İHA şirketi Flirtey'den yapılan açıklamada, kasım ayından bu yana hafta sonları bazı siparişlerin İHA kullanarak müşterilere teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, müşterilerin 7-Eleven cep telefonu veya tablet uygulamalarını kullandıktan ortalama 10 dakika sonra siparişlerinin İHA'yla ellerine ulaştırıldığı bilgisi de paylaşıldı. İHA'ların GPS konumlandırma sistemi kullanarak otonom şekilde müşterilerin adreslerine uçtuklarının kaydedildiği açıklamada, siparişlerin arasında yiyecek, içecek ve reçetesiz ilaçlar olduğu ifade edildi. Amerikalı e-ticaret devi Amazon da 7 Aralık'ta İngiltere'de İHA'yla ilk teslimatını gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Amazon'dan yapılan açıklamada, söz konusu İHA'nın yerden yaklaşık 122 metre yükseklikte uçarak Cambridge'deki müşteriye siparişini ulaştırdığı bilgisi verildi. AA

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