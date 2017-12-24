Amerikan halkı da destek vermedi

ABD’de yapılan bir ankete göre Amerikalıların yüzde 49’u Tel Aviv’deki ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması kararını onaylamıyor.

ABD’de yapılan güncel bir ankette, Amerikalıların yüzde 49’unun Tel Aviv’deki ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması kararına karşı olduğu ortaya çıktı. Amerikan CNN kanalının 14-17 Aralık tarihlerinde bin 1 kişiyle yaptığı güvenlik eksenli anket çalışması, ABD’lilerin Başkan Donald Trump’ın Kudüs kararına bakışını yansıtması bakımından ilginç sonuçlar ortaya koydu. Buna göre, ankete katılanların yüzde 49’u “Tel Aviv’deki Amerikan büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması” kararını doğru bulmadığını belirtti. Büyükelçiliğin taşınması kararını yerinde bulanların oranı ise yüzde 36’da kaldı. Ankete katılanlar arasında kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlayanların yüzde 79’u Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul eden kararını desteklerken, yüzde 66’sı büyükelçiliğin taşınmasına destek verdiğini belirtti. Demokratlar arasında ise her iki konuda da Trump’ın kararını yanlış bulanların oranı yüzde 71 oldu. AA

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