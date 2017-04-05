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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Amerikan medyasının yeni gündemi: Reza Zarrab

05 Nisan 2017, Çarşamba 11:08
ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen, eski New York Belediye Başkanı Rudolp Giuliani ile eski Adalet Bakanı Michael Mukayes'in, New York'ta tutuklu olarak yargılanan işadamı Zarrab'ın avukatları olarak savunma ekibine katılmaları davayı Amerikan medyasının ilgi odağı haline getirdi.

New York'ta bir yıldır tutuklu olarak yargılanan İran asıllı Türk işadamı Rıza Zarrab'ın Salı günü yeniden yargıç karşısına çıktığı davayı Türk gazetecilerin yanı sıra Amerikan medyası da yoğun ilgi gösterdi. ABD'nin önde gelen haber ajansları, gazete ve televizyon kanallarının muhabirleri duruşmayı izledi.

ABD eski Adalet Bakanı Michael Mukasey ve New York eski Belediye Başkanı Rudolp Giuliani'nin Zarrab'ın savunma ekibine katılması, Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşme, Amerikan medyasının davayı yakından izlemesine neden oldu.

Duruşmada Yargıç Richard Berman, Zarrab'ın yeni avukatları eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey ve New York eski Belediye Başkanı Rudolp Giuliani'nin davadaki rollerini sorguladı.

Yargıç Berman, Giuliani ve Mukasey'in rollerinin, duruşmalara katılmamaları durumunda bile tartışmasız bir biçimde mahkemenin işi olduğunu, yasal işlemlerin bütünlüğünü sağlamakla görevli olduğunu belirtti ve iki avukatın davadaki rollerini sorgulamakla yükümlü olduğunu söyledi.

BRAFMAN: MUKASEY VE GİLUANİ TÜRKİYE DİPLOMATİK ÇÖZÜM ARAYIŞI İÇİN GİTTİ

Savcılığın 'Zarrab'ın yeni avukatları Mukasey ve Giluani'nin 24 Şubat sonrasında Türkiye'ye gidip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü' iddialarını Zarrab'ın baş avukatı Benjamin Brafman yanıtladı. Brafman, iki avukatın Türkiye gezisini davaya diplomatik çözüm arayışı olarak değerlendirdi. Geziden Amerika Adalet Bakanlığı ve New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nın haberi olduğunu da doğruladı.Yargıç Berman, Zarrab'ı kaç avukatın savunduğunu artık sayamadığını belirterek, Brafman'a Zarrab'ı savunan avukat sayısının kaç olduğunu sordu. Brafman soruya, "Cevap vereceğim bir şey değil" karşılığını verdi.

Yargıç Berman, Mukasey ve Giluani'nin davada adı geçen mağdur sekiz bankanın da temsilcileri olmaları gerekçesiyle savcılığın talep ettiği çıkar çatışması olduğu iddiasıyla ilgili 24 Nisan'da yeniden bir duruşma yapılmasına karar verdi.

DHA

Etiketler: reza zarrab, abd
Okunma Sayısı: 1999
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