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19 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Amsterdam'da Filistin'e destek gösterisi

18 Kasım 2018, Pazar 21:52
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, İsrail'in katliamlarına karşı Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Hollanda Filistin Topluluğu Vakfınca (PGNL) yapılan gösteride, aralarında Hollandalıların da bulunduğu göstericiler İsrail'in katliamlarına dikkati çekmek için başkent Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "Gazze 12 yıldır abluka altında", "Gazze'nin sınırlarını aç", "Hepimizi Filistinliyiz" ve "Filistin'e özgürlük, İsrail'e boykot" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteride, İsrail'in yıl boyunca ateşkes anlaşmasını suistimal ederek Filistinlileri aldattığını ve İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil araçla geçen hafta Gazze'ye sızması sonrasında bölgenin kan gölüne döndüğünü anlatan bildiri dağıtıldı.

Bildiride ayrıca, İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 220'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğine işaret edildi.

Gazze'deki son gerginlik

Filistinli kaynaklar daha önce Mısır istihbaratının kapsamlı ateşkes görüşmelerinde somut bir ilerleme kaydettiğini belirtse de 11 Kasım'da İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Buna karşılık Filistinli direniş grupları İsrail'e roket saldırısı düzenlemiş, ardından İsrail ordusu Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı. İsrail'in son saldırılarında 7 Filistinli daha şehit olmuştu.

Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından salı günü Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

 

AA

Etiketler: Filistin, Hollanda, İsrail, işgal, protesto
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