Ankara-Berlin hattında yeni bir sayfa açıldı

Ankara-Berlin hattında canlanan diplomasi trafiğini değerlendiren Almanya’nın eski Ankara Büyükelçisi Born, her iki tarafta gerginlikleri geride bırakma arzusu olduğuna ve şimdi adımlar atılması gerektiğine işaret etti.

DW’de yer alan habere göre, Almanya’nın eski Ankara büyükelçisi Wolf-Ruthart Born, Türk ve Alman dışişleri bakanlarının hafta sonunda Antalya’da yaptıkları görüşmenin olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı” diye konuştu. Her iki ülkenin gerginlikleri geride bırakma ve ilişkileri normalleştirme arzusunda olduğunu söyleyen Born, “Her iki tarafta sert retorik yerini sakin bir söyleme bırakmalı, ilişkilerde açılan bu yeni sayfayı destekleyici bir tutum sergilenmeli” dedi.

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