Ankara'da kazaya karışan diplomat geri çağrıldı

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da trafik kazasına karışan diplomatını "görevini kötüye kullandığı" şüphesiyle geri çağırdığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu'nun Ankara'da yaşanan olayın araştırılması için bir komite kurulması emrini verdiği bildirildi. Açıklamada, söz konusu diplomatın komite önüne çıkmak için ülkesine geri döndüğü belirtilirken, bakanlığın meselenin aydınlatılması için tüm imkanlarını seferber edeceği akabinde yaptırım uygulamayı planladığı kaydedildi. Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli T.H, geçen hafta, elçilik aracıyla iki otomobile çarpmıştı. Diplomatın kaza sonrasındaki sarf ettiği ileri sürülen sözler tepkilere yol açmıştı. AA

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