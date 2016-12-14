''Ankara ile diyalog kanalı, ABD'den başarılı olabilir"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda Türkiye ile iş birliğinin ABD ile yapılan görüşmelerden daha verimli olabileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, ABD ile Suriye konusunda son dönemde yapılan görüşmeleri "sonuçsuz oturumlar" olarak nitelendirdi. Lavrov, "Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleriyle diyalog halindeyiz. Ankara ile diyalog kanalı, ABD ile yaptığımız sonuçsuz oturumlardan daha başarılı olabilir." dedi. "Türk tarafıyla anlaşmak daha kolay" Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Departmanı Direktörü Andrey Kelin ise Ria-Novosti ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye konusundaki iş birliğinin devam edeceğini söyledi. Kelin, "Anladığım kadarıyla (Suriye konusunda) Türk tarafıyla anlaşmak, Amerikalılarla anlaşmaktan daha kolay." dedi. AA

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