"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

'Anlaşmaya bağlıyız, YPG Münbiç'in parçası olmayacak'

18 Eylül 2018, Salı 20:40
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Sean J. Ryan, ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabakata vardığı Münbiç yol haritasına ilişkin "Münbiç'te çok az YPGli var. Anlaşmaya bağlıyız, YPG Münbiç'in parçası olmayacak." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) bir toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanan Albay Ryan, Suriye ve Irak'ta devam eden DEAŞ karşıtı operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de DEAŞ ile mücadelenin son aşamasına geldiklerini aktaran Ryan, ABD öncülüğündeki koalisyonun DEAŞ'tan almaya çalıştığı Orta Fırat Vadisi'nde bin 500 ile 2 bin DEAŞ mensubu bulunduğunu iddia etti.

Münbiç'te ortak devriyeler için eğitim sürüyor

"ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabakata vardığı Münbiç yol haritasının uygulanmasında ne aşamada olduklarına" yönelik AA muhabirinin sorusu üzerine Albay Ryan, iki ülke güvenlik güçlerinin 46'ncı bağımsız koordineli devriyelerini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Münbiç'te çok az sayıda olay yaşandığını ifade eden Ryan, Türkiye ile ABD'nin koordineli devriyelerinin bölgedeki istikrara katkı sağladığına dikkati çekti.

Münbiç yol haritası kapsamında iki ülke güvenlik güçlerinin bölgede ortak devriyelere henüz başlamadığını belirten Albay Ryan, ortak devriyeler için verilen eğitimlerin sürdüğünü söyledi.

YPG Münbiç'te olmayacak

"Münbiç'te YPG/PKK unsurları bulunup bulunmadığına" ilişkin bir soruya ise Ryan, "Takip ettiğim kadarıyla Münbiç'te çok az YPGli var. Anlaşmaya bağlıyız, YPG Münbiç'in parçası olmayacak." şeklinde cevap verdi.

Öte yandan Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurmasına ilişkin soruları geçiştiren sözcü, koalisyonun anlaşmanın bir parçası olmadığını ancak anlaşma uygulanırsa insani bir felaketin önüne geçilebileceğini dile getirdi.

"Koalisyonun anlaşmayı memnuniyetle karşılayıp karşılamadığına" ilişkin soruya cevap vermekten kaçınan Albay Ryan, "Bizim istediğimiz, hayatları kurtaracak bir siyasi çözümün bulunmasıdır." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna radar ve füze savunma sistemleri yerleştirdiğine" ilişkin sorulara cevap veren Ryan, ABD'nin radarları daha önce bölgeye yerleştirdiğini belirtse de ülkesinin YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgelere füze savunma sistemi yerleştirip yerleştirmediğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

AA

Etiketler: türkiye, abd, münbiç, ryan
Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Düşürülen Rus uçağı hakkında ABD'den açıklama

    UCM ön inceleme başlattı

    Guterres İdlib mutabakatını değerlendirdi

    Dışişleri Bakanlığı: ABD halkına taziyelerimizi iletiyoruz

    Netanyahu - Putin görüşmesine ilişkin açıklama

    'Anlaşmaya bağlıyız, YPG Münbiç'in parçası olmayacak'

    'Trajik olayların bir zinciri gibi görülüyor'

    '103 yıl öncesinden bugüne kadar patlamadan kalmış'

    Aşure ile ilgili bunları biliyor muydunuz?

    İsrail göstericilere ateş açtı: 2 Filistinli daha şehit oldu

    Suriye'de yakalanan teröristler adliyede

    'İsrail'in korktuğu çok açık'

    İsrail’le yine ‘normalleşiyoruz’

    Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor

    Myanmar ordusu soykırımdan yargılansın

    Soçi'deki anlaşmadan tüm taraflar memnun

    İran petrol satışını takas yöntemiyle yapacak

    Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti

    Hazine 2 milyar lira borçlandı

    İdlib İHA'larla denetlenecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır bilanço
    Genel

    'OHAL’in kaldırılması sadece medyatik bir adım'
    Genel

    Çiftçi ve esnaf da zorda
    Genel

    Bu şekilde giderse 2019 çok ağır geçecek
    Süleyman KÖSMENE

    Kendinize zulmetmeyin!
    Faruk ÇAKIR

    Fırtınada kapılar kapatılır
    Genel

    Böyle bir zulüm insanlığa yakışmaz
    Mustafa Göknur

    Adalette ve ibadette ihmal musibetleri celbeder
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman bedelli askerliğe nasıl bakıyor
    Genel

    Müslümanlar için ‘çekiyor’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.