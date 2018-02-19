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Annesini 6 saat sırtında taşıdı...

19 Şubat 2018, Pazartesi 13:30
Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinden ailesiyle terör örgütü PYD/PKK'dan kaçan Dalal Kerduş, teröristlerin açtığı ateşle belinden yaralanan 80 yaşındaki annesini kilometrelerce sırtında taşıyıp Türkiye'ye ulaştırdı.

Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinde yaşayan 80 yaşındaki Hilal el-Ahmet ve ailesi, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtulup can güvenlikleri için Türkiye'ye sığınmaya karar verdi. 

Aile, yaya olarak yola koyuldu. Yaşlı olduğu için oğlunun sırtında taşıdığı Hilal el-Ahmet, Cinderes'ten çıkarken PYD/PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu belinden yaralandı. Yaşlı kadını Reyhanlı'ya kadar oğlu Dalal Kerduş sırtında götürdü.

12 kilometrelik yolu 6 saatte oğlunun sırtında aşan Hilal el-Ahmet, sığındığı Türkiye'de tedavi altına alındı.

Teröristlerin saldırısı sonucu kan kaybeden yaşlı kadının yaşadığı şok nedeniyle de konuşma yetisini geçici olarak kaybettiği belirtildi.

İlçenin sınır köyünde kurulan çadırlarda barınmaya başlayan aileye çevredeki vatandaşlar gıda ve yakacak desteğinde bulundu.

Yaşlı kadının oğlu 45 yaşındaki Dalal Kerduş, Türkiye'ye karşı savaşmak istemedikleri için PYD/PKK'lı teröristlerden baskı gördüklerini söyledi.

Afrin'in Cinderes bölgesinde yaşadıklarını anlatan Kerduş, ''Afrin'de çiftçilik yaparak ailemin geçimini sağlıyordum. Normal zamanda da bizlere sürekli çağrı yapıp silah altına alınmamız için bildiriler veriyorlardı ancak Zeytin Dalı Harekatı ile durum tamamen değişti.'' dedi.

Türkiye'ye karşı savaşmaları istendiği andan itibaren Afrin'i terk etmenin yollarını aradıklarını aktaran Kerduş, ''Tüm yolları tutmuşlardı. Sınıra yaklaşanları vurmakla tehdit ettiler. Yaşlı babam, annem ve çocuklarım için Cinderes'i terk etme kararı aldık. Gecenin karanlığında yaya olarak yola koyulduk, annem yaşlı olduğu için onu 12 kilometre sırtımda taşıdım, yolumuzun sanırım 5'inci kilometresinde PYD/PKK'lı teröristlerin peşimizden açtığı ateş sonucu annem belinden yaralandı.'' diye konuştu.

"Türk halkına sonsuz teşekkür ederiz"

Türkiye'ye sığındıkları için mutlu olduklarını belirten Kerduş, şunları söyledi:

''Reyhanlı ilçesindeki sınır mahallesine sığındık. Annemi hemen sağlık ekipleri hastaneye götürdüler. Çok şükür şu an hayatta ve sağlığına yavaş yavaş kavuşuyor. Eğer buraya gelmeseydik, halimizin ne olacağını bilmiyorduk, çok şükür buradayız. Türk halkına sonsuz teşekkür ederiz.''

Kerduş ayrıca ''Reyhanlı'da çocuklarım, annem ve babamla yaşamaya başladık. İnşallah Zeytin Dalı Harekatı sonrasında tekrar evlerimize dönmek istiyoruz.''

AA

Etiketler: afrin
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