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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

'Antarktika'yı Türkiye ile beraber keşfedeceğiz'

06 Kasım 2018, Salı 12:46
Belarus Bilim ve Teknoloji Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Sergei Shcherbakov ve beraberindeki Belarus bilim adamları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, yüksek teknolojik makineler eğitimi, bilgisayar mühendisliği, optik ve lazer teknolojisi gibi konulardaki görüşmelerini değerlendirdi.

Erdoğan'ın 2016'da Belarus'a yaptığı ziyarette iki ülke arasında Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması imzalandığını hatırlatan Shcherbakov, "Başarılar, uzaktan değil, yüz yüze görüşüp elde edilebiliyor. Bu nedenle Belarus temsilcileri olarak buradayız." dedi.

Shcherbakov, Türkiye ve Belarus'un Avrupa Birliği (AB) tarihinin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan "Horizon 2020"ye katıldığını anımsatarak iki ülkenin uluslararası düzeyde projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

Antarktika konusunda iş birliğinin sağlandığını aktaran Shcherbakov, "Antarktika'yı beraber keşfedeceğiz. İlerleyen zamanlarda oraya birlikte göndereceğimiz bilim adamları, iklim değişikliği, buz çekirdeği, çeşitli bakteriler gibi konularda araştırmalar yapacak." diye konuştu.

"Aynı dili konuşuyoruz"

Sergei Shcherbakov, geçen yıl Belarus-Türk inovasyon forumunu düzenlediklerine işaret ederek son yıllarda bilim ve teknoloji alanında Türkiye ve Belarus arasında sıkı çalışmaların olduğunu söyledi.

İkili görüşmelerin çok verimli geçtiğini vurgulayan Shcherbakov, "Milletlerimizin dilleri birbirinden farklı olabilir. Ama bilim evrensel olduğu için bilim adamlarımız aynı dili konuşuyor. Çünkü onlar birbirleriyle değil, doğayla rekabet ediyor." diye konuştu.

Shcherbakov, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile ortak çalışmaların yapıldığını belirterek Türk muhataplarının iş birliği konusunda kararlı adımlar attığına dikkati çekti.

"İş birliğini teşvik ediyoruz"

Türkiye ve Belarus'ta teknoloji alanında birçok araştırmanın yapıldığını dile getiren Shcherbakov, "Amacımız, yüksek teknoloji alanında ortak ürünler üreterek piyasaya sunmaktır. Belarus iş adamlarını Türkiye'deki sanayi bölgelerini ziyaret edip Türk şirketlerle iş birliği yapmaları için teşvik ediyoruz." dedi.

Shcherbakov, ülkesinin tıp alanında yoğun araştırmalar yaptığını, biyokimya dalında ilerlemelerin kaydedildiğini söyledi.

Kanser hastalar için lokal kanser tedavisinin geliştirildiğini belirten Shcherbakov, "Kimya terapide tümörün parçalarını öldürebilen özel ilaçlar keşfettik. Böylece çok sayıda insanın hayatını artık kurtarabiliyoruz. ABD'de benzer ilaçların fiyatı Belarus'a göre katbekat daha pahalı. Türkiye, bu alana ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Shcherbakov, ileride savunma sanayisi alanında iş birliğinin sağlanması için ortak komisyonların oluşturulmasının beklendiğini dile getirerek Türkiye ile uydu üretiminde ülkesinin geliştirdiği lazer optik inovasyonları kullanmak istediğini kaydetti.

AA

Etiketler: Belarus, Türkiye, Antarktika
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