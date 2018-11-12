Antibiyotiğe dirençli bakteriler nedeniyle Avrupa'da 33 bin kişi öldü

Antibiyotiğin yaygın kullanımına karşı bilim insanları ciddi uyarılarda bulunuyor. OECD tarafından yayınlanan bir rapora göre, antibiyotik ilaçlara dirençte Türkiye ilk sırada yer alıyor.

Antibiyotik kullanımında Türkiye'ye oranla daha 'temkinli' hareket eden Avrupa ülkelerinde ise antibiyotiğe dirençli bakteri kaynaklı ölümlerin her yıl on binleri bulduğunu ortaya çıktı.

Tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan raporda Avrupa Mikrobik Direnç Gözlem Ağı'nın verileri doğrultusunda enfeksiyon olayları ve farklı antibiyotik çeşitleri incelendi. Araştırmada Avrupa Birliği genelinde her yıl ortalama 33 bin kişi bakterilerden dolayı ölüyor. Ölümlere doğrudan antibiyotiğe dirençli bakterilerden kaynaklı enfeksiyonlar neden olduğu söylendi.

Verilerden çıkan sonuca göre İtalya yaklaşık 11 bin ile söz konusu enfeksiyonların en fazla ölüme neden olduğu ülke. İtalya'yı Yunanistan, Fransa ve Almanya takip ediyor.

Araştırmada Ocak-Aralık 2015 döneminde yaşanan 671 bini aşkın antibiyotiğe dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyon incelendi. Bu dönemde yaşanan enfeksiyon kaynaklı 33 bin 110 vaka ölümle sonuçlandı.

871 bin 541 kişi de DALYs (Enfeksiyon nedeniyle kişinin yaşadığı kayıp yıllar) kategorisinde yer aldı. Enfeksiyondan etkilenenlerin sayısı her 100 bin kişide 131 olurken, ölüm oranı her 100 bin kişide 6.44 oldu.