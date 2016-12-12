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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Antonio Guterres BM'de yemin etti

12 Aralık 2016, Pazartesi 21:32
​Birleşmiş Milletler'in 9. Genel Sekreteri olarak seçilen Portekizli Antonio Guterres, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen törenle yemin etti.

BM Genel Kurulu'nda, Genel Sekreterlik görevini devredecek Ban Ki-mun ile bu görevi devralacak Antonio Guterres için tören düzenlendi.

Törende konuşan 8. Genel Sekreter Ban Ki-mun, Kore savaşında BM'nin yardımları ve desteğinin kendilerini hayata bağladığını anlatarak, "Ben Birleşmiş Milletler'in çocuğuyum." dedi.

Görev süresi boyunca çok ciddi krizlerle ve sınamalarla karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Ban, özgürlük için halkların ayaklanmasının ardından çok şiddetli çatışmalar yaşandığını ifade etti.

Ban, ikinci dünya savaşından bu yana rekor sayıda kişinin savaşlar, zulümler ya da yoksulluk nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kaldığını vurguladı.

Bir çok problemin de çözümsüz hale geldiğini dile getiren Ban, Suriye'deki savaşın ve yaşanan katliamların engellenemediğini kaydetti.

"BM Genel Sekreteri dünyanın lideri değil"

Ban'ın konuşmasındın ardından BM Genel Kurulu Başkanı Peter Thomson'ın yönettiği seremoni ile 1 Ocak'ta görevi devralacak Antonio Guterres, BM'ye bağlılık göstereceği ve görevi sırasında hiçbir ülke ve kurumdan talimat almayacağına yemin etti.

Guterres, yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, dünyada BM'nin kapasitesini çok aşan sorunlar olduğunu belirterek, kurumda yapısal reformlar gerektiğini söyledi.

BM'nin en başarısız olduğu alanların başında çatışmaları önleyememesinin geldiğini ifade eden Guterres, BM'nin değişime hazır olması gerektiğini dile getirdi.

Çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi için taraflarla daha fazla koordinasyon ve diyalog içinde olunması gerektiğini de anlatan Guterres, "BM, savaşın ardından doğdu, biz barış için buradayız." dedi.

Guterres, genel sekreterliği döneminde öncelik vereceği konular arasında çatışmaların önlenmesi, cinsiyetler arası eşitliğin sağlanması, iklim değişikliği ile mücadele ve son dönemde öne çıkan küresel terör ile mücadele olacağını belirtti.

Guterres, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada da "Suriye'deki savaşı kimse kazanmıyor. Herkes birlikte kaybediyor. Niyetim tarafları bir araya getirip bu anlamsız savaşın sonlanması için çaba göstermek. BM Genel Sekreteri'nin dünyanın lideri olmadığının farkındayım." diye konuştu.

Guterres kimdir?

Portekiz'in başkenti Lizbon doğumlu 67 yaşındaki siyasetçi ve diplomat olan Guterres, mühendislik ve fizik bölümünü bitirdikten sonra 3 yıl akademisyen olarak çalıştı. 1974 yılında ise siyasete atıldı.

1995 ile 2002 yılları arasında Portekiz Başbakanı olarak görev yapan Guterres, başbakanlık görevinin ilk döneminde ekonomik açılımlar yaparak Portekiz'in Expo 98'e ev sahipliği yapmasını sağladı ve ülkenin uluslararası alanda görünürlüğünü artırdı.

Guterres, 1999 – 2005 yılları arasında ise Sosyalist Enternasyonal’in başkanlık görevini yürüttü.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü insani krizin yaşandığı bir dönemde 2005-2015 yılları arasında ise BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevini üstlenen Guterres, en fazla sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye ile de yakın işbirliği içinde oldu. 

AA

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