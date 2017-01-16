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17 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

AP Başkanlığı için yarışacak adaylar açıklandı

16 Ocak 2017, Pazartesi 22:31
AP Genel Kurulunu başkan olarak son kez açan Schulz, yarın yapılacak başkanlık seçimine katılacak adayları resmen açıkladı.

Genel Kurulda gündemin birinci maddesi yeni başkanın seçilmesi olarak belirlendi. Görev süresi sona eren Martin Schulz’un yerine geçecek kişiyi belirleyecek başkanlık seçimi, yarın yapılacak.

Genel Kurulu Başkan olarak son kez açan Schulz, başkanlık için yarışacak resmi adayları açıkladı. Buna göre başkanlık için Kuzey Yeşil Sol (GUE-NGL) grubu adına aday gösterilen İtalyan parlamenter Eleonora Forenza, Sosyalist ve Demokratlar (S&D) grubun adına İtalyan parlamenter Gianni Pitella, Yeşiller-Avrupa Serbest İttifakı (Verts/ALE) adına İngiliz Jean Lambert, Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) adına Belçikalı Guy Verhofstadt, Avrupa Halk Partisi (EPP) adına İtalyan Antonio Tajani, Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformcular (ECR) adına Belçikalı Helga Stevens ve Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) grubu tarafından Romanyalı Laurentiu Rebega AP’nin yeni başkanı olabilmek için yarışacak.

Yarışın, Tajani ve Pitella arasında geçmesi bekleniyor

AP kulislerinde yarışın, Hıristiyan demokratların çatı yapılanması Avrupa Halk Partisinin (EPP) adayı İtalyan Antonio Tajani ile Sosyalistler ve Demokratlar Grubunun (S&D) İtalyan lideri Gianni Pittella arasında geçeceği konuşuluyor.

Oturumun açılışında 7 Ocak’ta ölen Portekiz eski Cumhurbaşkanı ve AP üyesi Mario Soares için saygı duruşunda bulunuldu.

AP başkanlığı için parlamentodaki en büyük iki grubun 2014’te gizli bir anlaşma yaptıklarının ortaya çıkması tartışmalara neden olmuştu. EPP Grubu Başkanı Manfred Weber, grup üyelerine, "güç paylaşımına" ilişkin 2014 yılında diğer parti gruplarıyla varılan anlaşmanın kopyasını göndermişti. Bugüne kadar sır olarak kalan anlaşmaya göre, S&D adayı 2014-2019 döneminin ilk yarısında, EPP adayı da ikinci yarısında başkanlığı üstlenecekti. ALDE Başkanı Verhofstadt’ın da AP yönetiminde belirli pozisyonlar karşılığında anlaşmaya destek verdiği ortaya çıkmıştı. 

AA

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