AP'den Macaristan hakkında karar

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği değerlerini sistematik olarak ihlal ettiği öne sürülen Macaristan hakkında yaptırım prosedürü açılması çağrısı yapan raporu oylayarak kabul etti.

Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, "Macaristan'ın durumu" konulu raporu oyladı.

Genel Kurul'da 197 hayır ve 48 çekimser oya karşı 448 evet oyuyla kabul edilen rapora göre, "Macaristan'ın, AB içerisindeki karar alma süreçlerinin dışında kalması" olarak görülen yaptırımların Macaristan'a uygulanmasını sağlayacak AB anlaşmasının 7’nci maddesinin çalıştırılmasını öngörüyor.

AP'nin kararı ile, AB değerlerini sistematik olarak ihlal ettiği öne sürülen Macaristan hakkında yaptırım prosedürü açılması için AB Komisyonuna yeşil ışık yakıldı.

Macaristan'dan sert tepki

AP'de ilk kez bir üye ülke hakkında hukukun üstünlüğü ilkesinin aşındığı gerekçesiyle çalıştırılan yaptırım kararına Macaristan yönetimi sert tepki göstermişti.

Dünkü oturumda söz alan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın AB kararlarında oy hakkının elinden alınması çağrılarına tepki göstererek, "Bir topluluk, sınırlarını koruyanları cezalandırıyor. Her şeyi olduğu gibi açıkça söyleyelim. Macar halkı göçmenlere 'hayır' dediği için Macaristan'ı cezalandırmak istiyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

AP'nin hazırladığı raporda 37 hata bulunduğunu belirten Orban, “Siz bir hükümeti değil, bir ülkeyi cezalandırıyorsunuz. Macaristan'ın geleceği hakkında Macar halkının yerine siz karar vermek istiyorsunuz." demişti.

Orban, "Şantajlara boyun eğmeyeceğiz. Macaristan sınırlarını koruyacak, kaçak göçmenleri durduracak ve haklarını savunacaktır. Bunu gerekirse size karşı da yapacaktır. Sınırlarımızı kendimiz koruyacağız ve kimle yaşayacağımıza kendimiz karar vereceğiz." diye konuşmuştu.