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14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

AP'den 'Suudi Arabistan'a silah ambargosu uygulansın' çağrısı

14 Kasım 2018, Çarşamba 18:35
Avrupa Parlamentosu (AP), üye ülkelerden Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu'daki çatışmalı bölgelere silah ambargosu uygulaması ve silah satışlarında sıkı kontrol uygulanması çağrısı yaptı.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda Birleşik Sol Grubun (GUE/NGL) Alman üyesi Sabine Lösing'in hazırladığı rapor ve konuyla ilgili bir karar tasarısı görüşülerek oylandı.

150'ye karşı 427 kabul ve 97 çekimser oyla kabul edilen kararda, üye ülkelerin ihraç edilen silahların kontrolünde başarılı olamadığı, silah ihracında daha çok şeffaflık ve kuralların ihlali halinde bir yaptırım mekanizmasının devreye sokulması gerektiği vurgulandı.

Kararda, Avrupa Birliği (AB) çıkışlı silahların, Yemen'deki çatışmaları şiddetlendirdiği ve bu nedenle Suudi Arabistan'ın başı çektiği koalisyona ambargo uygulanması çağrısı yapıldı.

AB ülkelerinin silah ihracatını belirleyen kuralların sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak etkili bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğu belirtilen kararda, üye ülkelerin bu kuralları sistematik şekilde ihlal ettiğinin altı çizildi.

Kararda, AB ülkelerinin ortak silah ihracatını belirleyen 8 kuraldan 6'sının ihlal edildiği, Yemen'deki deniz blokajını AB'nin sattığı savaş gemilerinin sağladığı ve Yemen halkının çektiği acılara neden olan bombalamaların da AB ülkeleri tarafından satılan uçak ve bombalar ile düzenlendiği kaydedildi.

AP üyeleri, Almanya ve Hollanda'nın Suudi Arabistan'a silah ambargosu getirme kararının memnuniyet verici olduğunu bildirerek, tüm üye ülkelerden Koalisyon üyelerine aynı şekilde ambargo uygulama çağrısında bulundu.

DEAŞ'ta "AB Malı" silahlar

AP milletvekilleri, terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Avrupa yapımı silah ve mühimmatın sayısına dikkat çekildi.

Bu silahların AB ordusuna karşı kullanılması tehdidinin altı çizilen kararda, AB'nin silah ihracı lisans sisteminin kurallarının belli olduğu fakat Bulgaristan ve Romanya gibi bazı ülkelerin bu kuralları çiğnediği belirtildi.

Raportör Lösing, yaptığı açıklamada, silah satışının ülke ve bölgelerde istikrarı sağlamadığı, buralara barışı da getirmediğinin altını çizerek, "Silahlar, çatışmaları alevlendiriyor, Yemen'de devam eden savaşta Avrupa'dan gönderilen silahlar, büyük oranda çatışmaların devamını sağlıyor. Silah ihracatında ortak tavır, uygulamaya konulmalı ve kağıt üzerinde kalmamalıdır." dedi.

AB, silah satışı sıralamasında dünyada ABD'den sonra ikinci sırada geliyor. Dünyadaki silahların yüzde 27'sini üretip satan AB, bu satışın yüzde 40,5'ini Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya gerçekleştirdi. 19. Yıllık Silah İhracatı Raporu'nda, bu satışların 57,9 milyar avro eden büyük bir kısmının Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapıldığı belirtildi.

AA

Etiketler: Yemen, Suudi Arabistan
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