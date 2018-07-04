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4 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

AP'den Türkiye'ye Kıbrıs şartı

04 Temmuz 2018, Çarşamba 18:52
AP, kişisel bilgilerin paylaşımı konusunda AB ile Türkiye arasında müzakerelerin başlatılabilmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile tam, geçerli ve ayrım gözetmeden iş birliğinin gerekli olduğunu şart koştu.

Avrupa Parlamentosu (AP), kişisel bilgilerin paylaşımı konusunda Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında müzakerelerin başlatılabilmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile tam, geçerli ve ayrım yapmadan iş birliği şartını öne sürdü.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu, terörle mücadele için Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) ve Türkiye arasında kişisel bilgilerin paylaşımının düzenlenmesi konulu raporu görüşerek oyladı.

İngiliz parlamenter Claude Moraes tarafından kaleme alınan raporda, Europol ve Türkiye'nin de aralarında olduğu 8 ülke ile teröre ve ağır suçlara karşı güçlendirilmiş iş birliğini düzenleyen müzakerelerin başlatılması amacıyla AP Genel Kurulu'nun görüşü ve onayı ele alındı.

Vizesiz seyahat için büyük önem taşıyan kişisel bilgi paylaşımı anlaşmasının daha önce Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Makedonya, Sırbistan, Kanada, Bosna-Hersek, İzlanda gibi ülkelerle hayata geçirildiğine atıfta bulunulan raporda, "Türkiye ile müzakerelerin başlatılabilmesi için, Kıbrıs da dahil, tüm üye ülkelerle tam, geçerli ve ayrım gözetmeksizin iş birliği yükümlülüklerini yerine getirme" gerekliliğine vurgu yapıldı.

Türkiye'de dini özgürlükler, ifade özgürlüğü ve temel haklar alanlarında büyük kaygılara vurgu yapılan rapora, Yeşiller ve Birleşik Sol gruplarının verdiği değişiklik önergeleri kabul edilmezken, yapılan oylamada 110 üye karşı, 538 üye ise kabul oyu kullandı. 24 üyenin çekimser kaldığı rapor kabul edildi.

AB Konseyi, kişisel bilgi paylaşımı için Türkiye ile birlikte Ürdün, İsrail, Tunus, Fas, Libya, Mısır ve Cezayir ile müzakerelerin başlatılması amacıyla AB Komisyonu'na yetki vermişti. AP Genel Kurulu, komisyonun bu ülkelerle müzakerelere başlamasının ardından ortaya çıkacak son metni yeniden oylamaya sunacak. Metin kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecek.Terörle ve organize suç çeteleriyle mücadele kapsamında AB ile belirli ülkeler arasında kişisel bilgilerin paylaşımını düzenleyen anlaşmalar, vizesiz seyahat, göç ile ilgili sorunlar ve insan kaçakçılığına engel olma gibi konularda belirleyici öneme sahip.

AA

Etiketler: AB, Türkiye, vize, Kıbrıs
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