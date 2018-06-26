AP raportörü: Hukuka dönecek misiniz?

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri yapılan seçimleri Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Seçim sürecinin adil olmadığını belirten Piri “her ne kadar OHAL altında, yanlı basın ortamında ve eşitsiz koşullarda yapılmış olsa da Erdoğan seçimleri kazanmayı başardı” dedi ve ekledi:

“Son derece demokratik olmayan cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçirilmesinde son engel de kalkmış oldu. Bu, Avrupa Birliği üyelik müzakereleriyle kesinlikle uyumlu olmayan bir sistem.” AP Raportörü hâlâ Türkiye’de demokratik direncin güçlü olduğunu belirti ve Erdoğan’a “OHAL’i kaldıracak mısın?” diye sordu: “Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sözünü tutup OHAL’i kaldıracak ve tekrar hukuk düzenine dönecek mi? Hapishanelerdeki on binlerce insan adil yargılanmayı bekliyor.”