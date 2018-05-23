AP seçime gözlemci göndermiyor

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’de 24 Haziran’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için gözlemci göndermeyeceği açıklandı.

AP’nin Demokrasi Destek ve Seçim Koordinasyonu Grubu Eş Başkanları David McAllister ve Linda McAvan yaptıkları ortak açıklamada, “AP, Türkiye’de yapılacak (24 Haziran) seçim sürecini denetlemeyecek, süreç ve seçim sonuçları hakkında yorum yapmayacak” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, bir AP üyesinin referanduma ilişkin yapacağı herhangi bir açıklamanın hiçbir şekilde AP’nin görüşünü yansıtmayacağı da kaydedildi.

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