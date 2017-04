AP: Türkiye örnek olmasın

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye ile Avrupa Birliği arasında mülteciler konusunda varılan anlaşmanın başka ülkelerle yürütülen benzer müzakerelere model oluşturmamasını istedi.

AP’nin Strasbourg’daki genel kurul oturumlarında dün oylanan “Sığınmacı ve Göç Akımının Yönetimi: AB Dış Politikasının Rolü” başlıklı kararda Türkiye ile AB arasında 2016 yılında varılan anlaşmaya da değinildi. DW’nin haberine göre, Genel kurulda 310’a karşı 333 gibi az bir oy farkıyla kabul gören kararda, “siyasî” olarak nitelenen 18 Mart 2016 anlaşmasının Türkiye üzerinden AB ülkelerine göç akımını azalttığı, ancak “uluslar arası hukuk ve insan haklarına saygı konusunda uluslar arası insanî yardım kuruluşları tarafından açıkça eleştirildiği” not edildi. Kararda, Türkiye’deki durum ve bu durumun Türkiye’nin güvenli ülke olarak kabullenilmesi üzerindeki muhtemel etkisi konusunda “kaygı” dile getirildi. Türkiye ile vize serbestîsinin, “göç konusunda işbirliği karşılığında bir ödül değil, AB tarafından belirlenmiş referans kriterlere tamamıyla uyumun sonucu olarak görülmesi gerektiği” görüşü ifade edildi. AP, sığınmacılar konusunda Türkiye ile yapılan anlaşma modelinin, her ülke veya bölgeye has nitelikler nedeniyle, “yenilenmemesini” istedi.