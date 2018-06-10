Araç camiden çıkan cemaatin arasına dalmıştı: 'Terör saldırısı söz konusu değil'

Almanya'nın Kuzey Ren Vesfalya Eyaleti'ndeki (KRV) Altena şehrinde iki gün önce bir aracın cuma namazından çıkan cemaatin arasına dalması sonucu 1'i ağır 4 Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi.

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, yaptığı açıklamada, polisin verdiği bilgiye göre sürücünün geçirdiği bir sağlık sorunu ya da araçta kaynaklanan teknik bir arıza nedeniyle kazanın meydana gelmiş olabileceği üzerinde durulduğunu belirtti.

Terör saldırısı söz konusu değil

Cebeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DİTİB Mevlana Camisi'nde cuma namazı çıkışı aralarında bir din görevlisinin de bulunduğu cemaat, kaldırımda aralıklı olarak yürürken, 29 yaşındaki Alman bir kadının kullandığı Opel marka küçük bir araç kaldırıma çıkarak üçü hafif dört vatandaşımızı yaraladığı bilgisini aldık. Aracın sürücüsü kadın da olayda yaralanmış. Polis, şoförün kalp krizi geçirmiş olabileceği ya da araçtaki teknik bir arızadan dolayı olayın bir kaza olması üzerinde duruyor. Sanırım bizim basında olay biraz abartılmış. Kesinlikle terör saldırısıyla ilgili ya da ima eden hiçbir bulgu ya da açıklama yapılmadı."

"Polis geniş çaplı soruşturma yürütüyor"

Ağır yaralı vatandaşın Münster'deki bir hastanede tedavisinin devam ettiğini kaydeden Cebeci, olayda hafif şekilde başından ve ayağından yaralanan din görevlisinin ve diğer vatandaşların durumunun iyi olduğunu belirtti.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttüğünü ifade eden Cebeci, kendilerinin de olayı yakından takip ettiğini bildirdi.