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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2017 CUMA - YIL: 48

Arafat’tan Arakan'a dua

01 Eylül 2017, Cuma 00:48
HAC İBADETİ İÇİN ARAFAT’TA BİR ARAYA GELEN İKİ MİLYON MÜSLÜMAN BAŞTA ARAKAN OLMAK ÜZERE İSLÂM ÂLEMİNDEKİ SIKINTILARIN SONA ERMESİ İÇİN EL AÇIP ALLAH’A YALVARDI.

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan milyonlarca hacı adayı Arafat’a çıkarak Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, hacı olabilmek için son görevlere hazırlanıyor. Bu kapsamda milyonlarca hacı adayının Arafat’a intikalleri gerçekleştirilirken, Diyanet İşleri Başkanlığı da Türk hacı adaylarının Arafat’a geçişini sağladı. Arafat’a dün çıkarak geceyi orada geçiren hacı adayları, sabah namazını Arafat’ta kıldıktan sonra vakfe duâsına kadar Kur’ân-ı Kerîm okuyup, duâ etti. Hacı adayları, Diyanet İşleri Başkan Vekili Ekrem Keleş’in yapacağı vakfe duâsının ardından, Müzdelife’ye hareket edecekleri vakte kadar ibadetlerini sürdürdü.

Hacılar tıraş olarak ihramdan çıkacak

Vakfe duâsının ardından hacılar, Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak olan hacılar, daha sonra şeytan taşlamak üzere Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram’a giderek, Ziyaret Tavafı ve Sa’y görevini yerine getirecek hacılar tıraş olarak ihramdan çıkacak. Mekke hastanelerinde yatan hastaların Arafat’a ulaşımı ise doktor kontrolünde sağlanacak. Durumu Arafat’a çıkamayacak kadar kötü olan hastalar ise ambülanslarla götürülecek. Arafat’ta bu durumdaki hastalar için özel sağlık çadırları da kuruldu. Eczane de bulunan bu çadırlarda acil müdahale, muayene, gözlem hizmeti ile yatarak tedavi gören hastalar için yataklı bir bölüm bulunacak. Herhangi bir sağlık problemiyle karşı karşıya kalan hacı adaylarına hizmet vermek üzere, Arafat’ta hazır tutulan gezici ambulanslar ve sağlık ekipleri Müzdelife ve Mina’da nakiller bitene kadar sağlık hizmeti vermeye devam edecek.

90 bini bulan hacı adayı için hazırlıklar tamam

Diyanet İşleri Başkanlığı, Avrupa’dan gelen hacı adaylarıyla, sayıları 90 bini bulan hacı adayının Arafat’a intikallerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gereken bütün hazırlıkları tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Remzi Bircan, yürütülen çalışmalara ilişkin, hacı adaylarının Arafat’a intikalleri ve dönüşlerinin sağlanması noktasında gerekli bütün tedbirlerin alındığını bildirdi. Bircan, “Birer emanet olarak gördüğümüz hacı adaylarımızın son görevlerini yapmak üzere Arafat’a çıkışlarını sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamaları için bütün tedbirlerimizi aldık. Haccın giderek yaz mevsimine gelmesiyle artan sıcaklıklar, sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu yüzden hacılarımızı korumak için klimalı yüksek çadırlar kurduk. Hac mevsiminden iki ay önce Arafat’ta başlayan çalışmalar artık tamamlandı” dedi.

AA

Etiketler: hacılar, hac mevsimi, arafat
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