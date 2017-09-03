Arakan'da insanlığı yaktılar: Arakan'da felaket tahminlerden daha kötü

BM’nin insanî felaket uyarısında bulunduğu Arakan’da, bir Müslüman köyünün yanarak yok olduğuna dair İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün yayınladığı uydu görüntüleri, vahşetin boyutlarının tahmin edildiğinden çok daha fazla olduğunu gözler önüne seriyor.

Myanmar’ın Arakan eyaletinde yakılarak yok edilen köyler, uydu görüntülerine yansıdı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Arakan’ın Rathidaung kentine bağlı Chein Khar Li adlı Müslüman köyünün yüzde 99’unun yanarak yok olduğuna dair yeni uydu görüntüleri yayınladı. HRW’den yapılan açıklamada, köydeki 700 yapının da yok edildiği kaydedilirken, muson mevsimi dolayısıyla bölgede şiddetli yağışların etkili olduğu göz önüne alındığında bu tür büyük çaplı yangının yüksek ihtimalle kasten çıkarıldığına işaret edildi. Kuruluşun Asya Direktörü Phil Robertson, açıklamasında, “Bu yeni uydu görüntüleri, Müslüman köyünün tamamen yok edildiğini göstermekte ve Arakan’ın kuzeyindeki tahribatın seviyesinin düşünüldüğünden daha kötü olduğuna dair ciddî endişelere yol açmaktadır. Burası, yangın tespit ettiğimiz 17 yerleşim yerinden sadece biri. (Arakan’da) Neler olduğunun tam olarak anlaşılması için bağımsız gözlemcilerin bölgeye girmesi gerekmektedir.” denildi.

DAĞLIK BÖLGELERE SÜRÜLDÜLER

Robertson, Myanmar hükümetine, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi tarafından Arakan’daki insan hakları ihlâllerini incelemek ve sivillere yönelik saldırılara son verilmesine dair yeni yollar aramak üzere görevlendirilen BM heyetine vize vermesi çağrısı yaptı. Öte yandan Avrupa Rohingya Konseyinden (ERC) yapılan açıklamada, Buthidaung kentinin kuzeyindeki Taung Bazar, Tin May, Kaung Taung, Shidar, Fatiya ve Fansi köylerinden kaçan Arakanlı Müslümanların ordu tarafından dağlık bölgelere sürüldüğü duyuruldu.

BM’DEN “İNSANÎ FELÂKET” UYARISI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar güvenlik güçlerinin uyguladığı “aşırılıktan” derin endişe duyduğunu belirterek, itidal çağrısında bulundu. BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, Arakan’da “insanî felâketin” önlenmesi için “güvenlik operasyonlarını” sürdüren Myanmar güçlerine, sükunet ve itidal çağrısı yaptı. Myanmar hükümetinin ihtiyaç duyanlara güvenlik ve BM ile diğer kuruluşların sunduğu yardımlara erişim imkanı sağlama sorumluluğu olduğunun altını çizen Guterres, “Şu andaki durum, bu şiddetin temellerinde yatan sebeplere bütüncül bir şekilde yaklaşmanın aciliyetini vurguluyor. Myanmar hükümetine, Arakan Danışma Komisyonunun tavsiyelerini hayata geçirme çağrısı yapıyorum.” ifadelerini kullandı. Myanmar hükümetinin uluslar arası kuruluşlara bölgeye giriş izini vermemesi dolayısıyla ölü sayısı belirlenemiyor.