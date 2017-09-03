"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2017 PAZAR - YIL: 48

Arakan'da insanlığı yaktılar: Arakan'da felaket tahminlerden daha kötü

03 Eylül 2017, Pazar
BM’nin insanî felaket uyarısında bulunduğu Arakan’da, bir Müslüman köyünün yanarak yok olduğuna dair İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün yayınladığı uydu görüntüleri, vahşetin boyutlarının tahmin edildiğinden çok daha fazla olduğunu gözler önüne seriyor.

Myanmar’ın Arakan eyaletinde yakılarak yok edilen köyler, uydu görüntülerine yansıdı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Arakan’ın Rathidaung kentine bağlı Chein Khar Li adlı Müslüman köyünün yüzde 99’unun yanarak yok olduğuna dair yeni uydu görüntüleri yayınladı. HRW’den yapılan açıklamada, köydeki 700 yapının da yok edildiği kaydedilirken, muson mevsimi dolayısıyla bölgede şiddetli yağışların etkili olduğu göz önüne alındığında bu tür büyük çaplı yangının yüksek ihtimalle kasten çıkarıldığına işaret edildi. Kuruluşun Asya Direktörü Phil Robertson, açıklamasında, “Bu yeni uydu görüntüleri, Müslüman köyünün tamamen yok edildiğini göstermekte ve Arakan’ın kuzeyindeki tahribatın seviyesinin düşünüldüğünden daha kötü olduğuna dair ciddî endişelere yol açmaktadır. Burası, yangın tespit ettiğimiz 17 yerleşim yerinden sadece biri. (Arakan’da) Neler olduğunun tam olarak anlaşılması için bağımsız gözlemcilerin bölgeye girmesi gerekmektedir.” denildi.

DAĞLIK BÖLGELERE SÜRÜLDÜLER

Robertson, Myanmar hükümetine, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi tarafından Arakan’daki insan hakları ihlâllerini incelemek ve sivillere yönelik saldırılara son verilmesine dair yeni yollar aramak üzere görevlendirilen BM heyetine vize vermesi çağrısı yaptı. Öte yandan Avrupa Rohingya Konseyinden (ERC) yapılan açıklamada, Buthidaung kentinin kuzeyindeki Taung Bazar, Tin May, Kaung Taung, Shidar, Fatiya ve Fansi köylerinden kaçan Arakanlı Müslümanların ordu tarafından dağlık bölgelere sürüldüğü duyuruldu.

BM’DEN “İNSANÎ FELÂKET” UYARISI 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar güvenlik güçlerinin uyguladığı “aşırılıktan” derin endişe duyduğunu belirterek, itidal çağrısında bulundu. BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, Arakan’da “insanî felâketin” önlenmesi için “güvenlik operasyonlarını” sürdüren Myanmar güçlerine, sükunet ve itidal çağrısı yaptı. Myanmar hükümetinin ihtiyaç duyanlara güvenlik ve BM ile diğer kuruluşların sunduğu yardımlara erişim imkanı sağlama sorumluluğu olduğunun altını çizen Guterres, “Şu andaki durum, bu şiddetin temellerinde yatan sebeplere bütüncül bir şekilde yaklaşmanın aciliyetini vurguluyor. Myanmar hükümetine, Arakan Danışma Komisyonunun tavsiyelerini hayata geçirme çağrısı yapıyorum.” ifadelerini kullandı. Myanmar hükümetinin uluslar arası kuruluşlara bölgeye giriş izini vermemesi dolayısıyla ölü sayısı belirlenemiyor.

AA

Etiketler: arakan
Okunma Sayısı: 544
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    187. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Arakan'da insanlığı yaktılar: Arakan'da felaket tahminlerden daha kötü

    Türkiye, Ukrayna'ya mağlup oldu

    Tatilinin ilk 8 gününde acı ve ağır bilanço: 86 ölü, 384 yaralı!

    Millilerden potada ilk galibiyet

    Hukuki sıkıntıları görelim artık

    Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı açıklandı

    Referandum sorunları bitirmeyecek

    Lobiciler çare arıyor

    Müslüman toplumların zulümleri önleyecek birlikleri yok...

    Vatansız Müslümanlar: "Asırlardır çektiğimiz acılar son bulsun"

    ''Kanal İstanbul'' projesi ile ilgili yeni gelişme

    Yürekleri acıtan bilanço açıklandı!

    Fırsat mı çıktı?

    Nüfusuyla 145 ülkeyi geride bıraktı

    Siyasi partilerin bayramlaşmasında ön plana çıkan konu...

    Ölü sayısı 60'a yaralı sayısı ise 437'e yükseldi!

    2 milyonu aşkın Müslüman, hacı oldu...

    CHP'li Vekil Emir: Yargı sonucu olmaksızın cezaevlerini tıka basa

    Geniş bir alanda hissedildi: Rodos açıklarında deprem!

    Haksızlık karşısında susanları Allah’a havale ediyorum

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu tesbitler yanlış mı?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP mi aldandı, millet mi aldatıldı?
    Genel

    Arakan'da insanlığı yaktılar: Arakan'da felaket tahminlerden daha kötü
    Mü'mine GÜNEŞ

    Öyle bir mektup ki!
    Faruk ÇAKIR

    Yerli ve millî insafsızlık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Burhan Cebeci

    Prof. Dr. A. Ziya Karakılçık’ın ardından... Can gardaşımızı ahirete yolcu ettik
    Cemil Sait

    Biz Üstadımızdan böyle öğrendik
    Halil KARTAL

    Yeni Asya ve Nur Hizmeti
    Merve İRİYARI

    Bayram ziyareti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.