'Arakan'da olanlardan ders çıkarmalıyız'

ABD'de düzenlenen "Myanmar'da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı"nda akademisyenler, aktivistler ve soykırımdan sağ kurtulanlar, Myanmar'da yaşananların bir daha tekrarlanmaması için olanlardan ders çıkarılması gerektiği mesajını verdi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen "Myanmar'da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı"nda, katılımcılar, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da başta Arakanlı Müslümanlar olmak üzere ülkedeki azınlıklara yönelik yıllardır sürdürülen "etnik temizlik" kampanyalarına dikkati çekerek, bunların tekrarlanmaması için uluslararası toplumun irade göstermesi gerektiğini vurguladı.

Konferansın organizatörü Özgür Rohingya Koalisyonu Stratejik İlişkiler Koordinatörü Maung Zarni, AA için kaleme aldığı analiz yazısında, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlar ve diğer azınlıkların maruz kaldığı zulme dikkati çekmeyi ve bu konuda çalışan farklı tarafları bir araya getirmeyi amaçlayan konferansın, uluslararası topluma harekete geçme konusunda güçlü bir mesaj verdiğini belirtti.

Zarni, Afro-Amerikalı aktivist ve akademisyen Angela Davis, toplumbilimde sömürge-sonrası çalışmaların öncüsü ve "Madun Konuşabilir Mi?" adlı makalenin yazarı Gayatri Chakravorty Spivak, Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, BM'nin Uluslararası Bağımsız Hakikatleri Araştırma Komisyonu üyelerinden Radhika Coomaraswamy, soykırım konusunda uzman akademisyenler Gregory Stanton ve Alex Hinton'un yanı sıra soykırımdan kurtulan azınlık mensupları ile aktivist ve akademisyenlerden oluşan 40 kadar konuşmacının, konu hakkında farkındalık yaratacak ufuk açıcı fikirlerini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştığını ifade etti.

Siyahi aktivist Angela Davis'in konferansta yaptığı konuşmada, ABD'li medeni haklar aktivisti Martin Luther King Jr.'dan mülhem "adaletin bölünmezliği" fikrini dile getirdiğini kaydeden Zarni, dünya üzerinde kim, nerede sistematik zulme ve haksızlığa maruz kalıyorsa insanlığın meselesi olması gerektiğini vurguladığını aktardı.

