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30 AĞUSTOS 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Arakan'da saldırılar devam ediyor: Budist derneğinden de katliama tepki geldi!

30 Ağustos 2017, Çarşamba 14:21
Myanmar'ın Arakan eyaletinde, silahlı güçler ve Budist rahiplerin Müslümanlara yönelik saldırıları devam ediyor.

Katliamdan kaçan Müslümanların köyleri güvenlik güçlerince ateşe veriliyor.

Saldırılarda çok sayıda Müslüman Arakanlı vefat etti.

***

Arakan'daki katliama Budist derneğinden tepki

Merkezi Japonya'daki Budist sivil toplum kuruluşu Nichiren Shoshu Budist Derneği'nin Endonezya Şubesi Başkanı Suhadi Sendjaja, Müslümanlara yönelik saldırılara ilişkin, "Bir Budist olarak Arakanlı Müslümanlara yapılanları tasvip etmiyorum." dedi.

Nichiren Shoshu Budist Derneği'nin Endonezya Şubesi Başkanı Suhadi Sendjaja, yaptığı açıklamada, Myanmar'da ordunun Arakan eyaletinde Müslümanlara karşı katliamlarına tepki gösterdi. 

Hiçbir dinin böyle bir muameleyi hoşgörmeyeceğini belirten Sendjaja, "Bir Budist olarak Arakanlı Müslümanlara karşı yapılanları tasvip etmiyorum. Yaşananlar hiçbir dinle örtüşmüyor." diye konuştu.

Sendjaja, sorunun çözümü için Myanmar hükümetinin gerekli adımları atmasının önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arakanlı Müslümanların gördüğü muamelenin insan haklarına aykırı olduğuna şüphe yok. Bu nedenle yaşanan olayların sosyal ve siyasi nedenlerinin tespit edilmesi, çözüm yollarının bulunması gerekiyor. Etnik ve dini farklılıkları sorun yapmaktan vazgeçilmeli. İnsanlar kişilikleriyle değerlendirilmeli. Arakan’da yaşanan olaylar profesyonelce insan hakları çerçevesinde çözülmeli."

Farklı inanç ve etnik kökene sahip olunabileceğini söyleyen Sendjaja, şunları kaydetti:

"Ama hangi inanış ve din bize öldürmeyi öğretiyor? Hiçbir dinde öldürmek öğretilmiyor. Tüm dinler barışı temsil eder. Dünyada terörizm büyük sorun haline gelmiş durumda. Her türlü terörizm faaliyeti yürüten kötü gruplar nedeniyle mensup oldukları dinlerine 'kötü' diyemeyiz. Bu kötülük onların kendilerinden kaynaklanmaktadır. Tüm o dine mensup insanlara 'terörist' demek çok yanlış. Arakan'da da bu durum böyle düşünülmeli. Eğer bazı gruplar karakollara saldırı yapmışsa da bu nedenle oradaki tüm Arakanlı Müslümanları suçlamak ve onlara şiddet uygulamak kabul edilemez."

 

 

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Arakan'daki katliamı durdurun

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AA

Etiketler: arakan, katliam
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