Arakan'da vahşet durmuyor

​Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, Myanmar'ın Arakan eyaletinde "Müslümanların (Rohingyalar) öldürüldüğü, tecavüze uğradığı ve evlerinin yakıldığına" dair BM'ye günlük olarak raporlar geldiğini bildirdi.

Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar hükümetini uyararak Arakan'ın kuzeyindeki krizin çözümüne "dar görüşlü", "zarar verici" ve "katı" tedbir ile yaklaşımın ülkede ve bölgede uzun vadede ciddi yan etkilere neden olacağına işaret etti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseriliği Ofisinin bölgeye ısrarlı erişim taleplerinin her defasında onaylanmamasından derin hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Hüseyin, günlük olarak Rohingyalıların "öldürüldüğü", "tecavüze uğradığı" ve "evlerinin yakıldığına" dair raporlar ulaştığını aktardı.

Myanmar hükümetinin uluslararası hukuka uyma zorunluluğu olduğunun altını çizen Hüseyin, şunları kaydetti:

"Yetkili makamların gizleyecek bir şeyi yoksa bize bölgeye erişim konusunda neden isteksiz davranıyorlar? Bize her defasında erişim izninin verilmemesi değerlendirildiğinde, biz sadece daha kötü bir durum olduğuna dair endişeye kapılırız.

Myanmar'ın, Arakan'ın kuzeyindeki soruna yaklaşım tarzı, kötü bir durumun nasıl daha da kötüleştirilebileceğine dair bir ders niteliği taşımaktadır. Yetkilileri geri adım atmaya davet ediyorum. İnsan hakları ihlallerinin yapıldığı yerlerde bağımsız araştırma yapılacak ve suçluların kim olduğuna bakılmaksızın işledikleri suçlardan sorumlu tutulacaklar."

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Adrian Edwards, bugün BM Cenevre Ofisindeki basın toplantısında, son bir kaç haftada Arakan'dan Bangladeş'e bin civarında sığınmacı ulaştığını belirtti.

Sözcü Edwards, Bangladeş'e gelen sığınmacıların bölgedeki BMMYK yetkililerine, "Evlerinin yakıldığı, sivillerin hedef alındığı, kadın ve çocukların travma geçirdiği ve aile üyelerinin öldürüldüğüne tanık olunduğuna" ilişkin bilgiler verdiğini kaydetti.