Arakan’da yapılan soykırımdır

Nobel Barış ödüllü Yemenli Tevekkül Karman: “(Arakanlı Müslümanlara karşı yapılanlar) Bunun başka bir tanımı yok. Bu bir soykırımdır. Masum insanlara karşı bir soykırımdır.”

Nobel Barış ödüllü Yemenli Tevekkül Karman, Arakanlı Müslümanlara karşı yapılanların soykırım olduğunu belirtti. Bangladeş’te Arakanlıların bulundukları kampları ziyaret eden Nobel ödüllü aktivistler Karman, İrlandalı Mairead Maguire ve İranlı Şirin Ebadi, Bangladeş’in başşehri Dakka’da basın toplantısı düzenledi.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii’nin sorumluluktan kaçamayacağını vurgulayan Karman, Myanmar liderinin “uyanması” gerektiğini aksi takdirde hakkında dâvâ açılacağını söyledi. Karman, “Bu- nun başka bir tanımı yok. Bu bir soykırımdır. Masum insanlara karşı bir soykırımdır. Milyonlarca insan şehirlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Kadınlar tecavüze uğradı. Kampta görüştüğümüz 100 kadının hepsi de tecavüze uğramış.” diye konuştu.

Çocuklar ailesiz Bangladeş’e gelmişler

Çocuklarla konuşurken duygusal anlar yaşadıklarını belirten Karman “Görüştüğümüz çocukların büyük bir çoğunluğu aileleri olmadan Bangladeş’e gelmiş. Onların babaları, anneleri öldürülmüş, katledilmiş.” ifadelerini kullandı. Karman, Suu Çii’nin bu duruma sessiz kalmaması gerektiğini söyleyen Karman, “O dünyaya doğruları söylemedi. Artık sessizliğini bozmalı, uyanmalı ve bu soykırımı durdurmalı.” diye konuştu. Maguire de adaletin sağlanması için yasal seçenekleri aradıklarını belirterek “Myanmar hükümetine karşı Uluslararası Adalet Mahkemesi’ne başvurmayı planlıyoruz.” dedi.

Bazı Müslüman ülkelere eleştiri

Nobel Barış ödüllü İranlı hukukçu Ebadi de ülkesi İran’ın yanı sıra Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu Ortadoğu’daki Müslüman ülkeleri, Arakan için gereken çabayı göstermedikleri için sert bir şekilde eleştirdi. Aktivistler, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina’yla da görüşerek Arakan krizinin çözümüne katkı sağlamak için çaba göstereceklerini söyledi.