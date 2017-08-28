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28 AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Arakan'daki katliamı durdurun: "Son üç günde yaklaşık 500 Müslümanı öldürdüler"

28 Ağustos 2017, Pazartesi 13:07
Burma'da, hükümetin önceki gün çıkardığı "vur emri" üzerine silahlı güçler ve Budist rahipler tarafından Müslümanlara karşı yeniden tırmandırılan katliamların bir an önce durdurulması için Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrı yapıldı.

Burma hükümetine bağlı silahlı güçler ile Budist rahipler tarafından Arakan'daki Müslümanlara karşı başlatılan katliamların bir an önce durdurulması için Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulunuldu.

Türkiye'de yaşayan Arakanlı aktivist Dr. Muhammed Eyüp Han, bölgedeki son gelişmeleri muhabirine değerlendirdi. Dr. Han, "Burada dayanılmaz bir zulüm ortamı var. Katliamlar, tecavüzler, diri diri yakmalar her gün yaşanan olaylar… Ancak Burma hükümeti buraya uluslararası gazetecilerin, yardım kuruluşlarının ve BM gözlemcilerinin hatta yerel gazetecilerin bile girmesine izin vermiyor.” dedi.

2016’da zulümlerden artık nefes alamayacak duruma gelen birkaç Müslüman gencin ellerinde sopa, kılıç ve el yapımı tek atışlık silahlarla üç sınır karakoluna baskın düzenlediğini belirten Han, bunu fırsat bilen Burma hükümetinin bütün giriş çıkışları kapatarak, köylere, kasabalara baskınlar düzenlediğini, çoluk çocuk demeden herkesi katlettiğini anlattı.

"Son üç günde yaklaşık 500 Müslümanı öldürdüler"

Han, Temmuz’un 25’inde BM tarafından üç kişilik "Gerçekleri Araştırma Komisyonu" kurulduğunu hatırlatarak, Burma hükümetinin bu komisyon üyelerini içeri almayacağını açıkladığını söyledi. Han, “Dünyanın ilgisizliğinden cesaret alan hükümet 24 Ağustos gecesi 25 köyü daha muhasara altına aldı. Halk direniş gösterince de toplu katliamlara başladı. Bize gelen bilgilere göre son üç günde yaklaşık 500 Müslümanı öldürdüler.” bilgilerini paylaştı.

Dr. Han, BM yasalarına göre soykırım uygulayan ülkelere uluslararası bir yaptırım uygulanması gerektiğini belirterek, dünya kamuoyunun Burma’ya böyle bir yaptırıma yanaşmadığı için Arakanlı Müslümanlara soykırım uygulandığı gerçeğini kabul etmediğini kaydetti. Han, "BM burada yaşananlara soykırım yerine etnik temizlik diyor.” şeklinde konuştu.

"Acil müdahale gerekiyor"

Burma hükümetine bağlı silahlı kuvvetlerin ve çeteci Budistlerin Arakan'da insanlık dışı eylemlere imza attığına vurgu yapan Han, Burma hükümetinin önceki gün de uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak askerlere çoluk çocuk yaşlı gözetmeden ''vur'' emri verdiği bilgisini paylaştı.

Han, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Tüm bu yaşananlar dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor ve dünya bu zulme dur demiyor. Tecavüzü silah olarak kullanıyorlar. Tecavüzler, ölümler, bulunamayan cesetler, kimliksiz insanlar, vatansızlaştırılmaya çalışılan bir toplum, yakılıp yıkılan şehirler, köyler. Eğer müdahale edilmezse bir toplum yok olup gidecek.''

Dünyanın gözü önünde yaşanan katliam konusunda Türkiye'nin çok hassas olduğunu vurgulayan Han, Türkiye'nin bu konuda bir an önce çözüm odaklı bir adım atmasını istedi.

Dr. Han, “Biz bir an önce BM’nin bir barış gücü göndererek buradaki katliamları engellemesini talep ediyoruz.” ifadesini kullandı.

***

Arakan Rohingya Ulusal Örgütünden Myanmar hükümetine çağrı

 

Arakan Rohingya Ulusal Örgütünün (ARNO) Başkanı Nurul İslam, Myanmar hükümetine eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğünde hazırlanan rapordaki tavsiyeleri tam bir şekilde yerine getirmesi ve Arakan’da Müslümanlara karşı devam eden katliamların soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurması çağrısında bulundu.

Merkezi Londra'da bulunan ARNO’nun Başkanı İslam, Myanmar’daki son gelişmeleri değerlendirdi.

İslam, Annan öncülüğünde, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi'nin desteğiyle oluşturulan Arakan Danışma Komisyonunun hazırladığı tavsiye raporunun memnuniyet verici olduğunu ancak rapora karşı olan çevrelerin kışkırtıcı eylemlere giriştiğini söyledi.

"Sahte güvenlik alarmı verildi"

Arakan’daki Budist liderlerin, Arakan Ulusal Partisi (ANP) milletvekillerinin ve 2012’de Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı yürütülen şiddet kampanyasının arkasındaki isim olarak bilinen Dr. Aye Maung’un en başından itibaren Arakan Danışma Komisyonuna karşı olduğunu belirten İslam, şunları kaydetti:

"ANP milletvekilleri, Kuzey Arakan’a asker sevkini öngören bir teklifi parlamentoya getirdi ancak geçiremedi. Sözde 'İslami teröristlere' karşı ve Budistleri korumaya yönelik olduğu savunulan teklife askeri kanat destek vermişti. Daha sonra Dr. Aye Maung liderliğindeki ANP milletvekilleri ve General Min Aung Hlaing, 9 Ağustos’ta bir toplantı yaptı ve Kuzey Arakan’daki Maungdaw’da sahte güvenlik alarmı verildi."

Konuyla ilgili haberler:

Arakanlı Müslümanlar zulüm görmeye devam ediyor

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/arakanli-muslumanlar-zulum-gormeye-devam-ediyor_435397

Arakanlı Müslümanlar için ''acil'' yardım çağrısı

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/arakanli-muslumanlar-icin-acil-yardim-cagrisi_426888

Dünyanın en fazla zulüm gören toplumu: "Biz daha ne kadar acı çekeceğiz?''

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/dunyanin-en-fazla-zulum-goren-toplumu-biz-daha-ne-kadar-aci-cekecegiz_426643

BM, tüm dünyaya seslendi: ''Arakan'da yaşananları açıklayacak kelime yok''

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bm-tum-dunyaya-seslendi-arakan-da-yasananlari-aciklayacak-kelime-yok_423312

Myanmar'da 87 bin Arakanlı Müslüman yerinden edildi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/myanmar-da-87-bin-arakanli-musluman-yerinden-edildi_421906

Dünyanın en fazla zulüm gören toplumu: Arakan'da 'insanlığa karşı suç' işleniyor

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/foto-galeri/dunyanin-en-fazla-zulum-goren-toplumu-arakan-da-insanliga-karsi-suc-isleniyor_417463

AA

Etiketler: arakan
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