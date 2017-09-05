Arakanlı aktivist Ahammed: Müslüman ülkelerin liderleri artık müdahale etmeli

Hollanda'da yaşayan Arakanlı insan hakları aktivisti Sazaat Ahammed, Müslüman ülkelerin liderlerinin artık bir araya gelerek Myanmar'ın Arakan eyaletindeki duruma müdahale etmesini istedi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ailesiyle yaşayan Arakanlı Müslüman ve insan hakları aktivisti Ahammed, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Myanmar yönetimi tarafından uygulanan baskı yüzünden 2000 yılında Hollanda'ya sığınmacı olarak geldiğini söyleyen Ahammed, yaklaşık 60 Arakanlı Müslüman'ın Hollanda'da yaşadığını aktardı. "BM bağlayıcı kararlar almalı" Birleşmiş Milletler'in (BM) yıllardır kimsenin faydasına olmayan karar üstüne kararlar aldığını vurgulayan Ahammed, Arakan'daki soykırımın son bulması için BM'nin artık bağlayıcı kararlar çıkarması gerektiğini söyledi. Uluslararası toplumun Rohingya Müslümanlarına duyarsız kaldığına işaret eden Ahammed, şöyle devam etti: "Özellikle Müslüman ülkelerin liderlerinin artık bir araya gelerek duruma müdahale etmeleri gerekir. Müslüman ülkelerin liderleri eğer BM'nin 'Barış getireceğiz' sözünü bekleyerek bir şey yapmazsa Arakan'da daha çok Müslüman ölür. Onun için bu liderlerden ricam Allah rızası için kendi çıkarlarını bırakarak duruma müdahale etmeleridir. Yoksa ümmet bu durumdan kurtulamaz." *** Okumak için tıklayınız: ''Böyle bir zulüm karşısında sessiz kalmak mümkün değildir" Endonezya'dan Myanmar'a: Şiddeti derhal durdur Dehşet veren açıklamalar: 'Arakan'da cesetleri yakarak yok ediyorlar' 40'tan fazla ülkenin hac heyetlerinden ''Arakan'' açıklaması AA

Okunma Sayısı: 71

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.