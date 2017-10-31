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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Arakanlı Müslüman kadın ve kız çocukları şiddet mağduru

31 Ekim 2017, Salı 15:32
Myanmar'daki Balukhali Kampı'ndaki Arakanlı Müslümanların yüzde 51'inden fazlasını oluşturan kadın ve çocuklar, "korkunç" şartlar altında, yeterli gıda, su, hijyen ve tıbbi bakım olmadan yaşıyor.

Myanmar'da uğradıkları zulüm nedeniyle Bangladeş'e kaçmak zorunda kalan ve derme çatma kamplarda kalan Arakanlı Müslümanlardan hemen her kadın ve kız çocuğunun, cinsel saldırı, toplu ya da münferit tecavüz, cinayet, canlı canlı yakılma dahil korkunç katliamlara şahit veya bu saldırıların kurbanı olduğu açıklandı.

BM Kadın Birimi, (UN Women), Bangladeş'teki Balukhali sığınmacı kampında kalan toplum liderleri ve sığınmacılarla yaptığı görüşmelerden yola çıkarak "Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman Sığınmacı Krizi üzerine Toplumsal Cinsiyet Özeti" başlıklı rapor hazırladı.

Yayımlanan rapora göre, kamptaki Arakanlı Müslümanların yüzde 51'inden fazlasını teşkil eden kadın ve çocuklar, "korkunç" şartlar altında, yeterli gıda, su, hijyen ve tıbbi bakım olmadan yaşıyor.

Söz konusu kriz, kadınlar, kız çocukları ve savunmasız Arakanlı Müslüman grupları orantısız şekilde etkiliyor.

Balukhali Kampındaki hemen her kadın ve kız çocuğu, çeşitli cinsel saldırı, tecavüz, toplu tecavüz, cinayet, aile üyesi ya da komşusunun canlı canlı yakılmasına ya şahit ya da bu olayların kurbanı olmuş durumda. Saldırılar, Myanmar ordusu ve fanatik Budistler tarafından gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 400 bin müslümanın acilen su ve hijyene ihtiyacı var

Maruz kaldıkları ağır durumlar, Arakanlı Müslümanları sadece sevdiklerinin kaybı konusunda değil, mal varlıklarının, geçim kaynaklarının ve tüm mali güvencelerini kaybettikleri için travmaya uğratıyor.

Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman kamplarındaki nüfusun gittikçe artması ve güvenliğin azalması özellikle kadın ve kız çocukları açısından ciddi güvenlik endişeleri doğuruyor.

Kamplardaki nüfusun artması nedeniyle tuvalet, su kaynağı ve banyo sıkıntısı da ciddi boyutlara ulaşmış durumda ve buralarda kalan Arakanlı Müslümanlardan yaklaşık 400 bini acilen su ve hijyene ihtiyaç duyuyor.

Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman kadınlardan 24 bin hamile ve emziren kadın da sağlık hizmetine muhtaç.

Ayrıca, kamplarda kalan kadın ve çocukların birçoğunun yanında bir erkek yok, bu durum da onları insan kaçakçılığı, cinsel istismar kurbanı olma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

AA

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