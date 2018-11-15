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15 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Arakanlı Müslümanlar Myanmar'a dönmek istemiyor

15 Kasım 2018, Perşembe 14:09
Bangladeş'teki kamplarda yaşayan bin kadar Arakanlı mülteci yeniden yerleştirme planını protesto etti.

Güneydoğu Asya ülkesi Bangladeş'te Myanmar ile varılan anlaşma kapsamında Myanmar'daki yurtlarına yeniden yerleştirilmelerine karar verilen Arakanlı mülteciler yeterli güvence sağlanmadan ülkelerine geri dönmeyi reddediyor.

Cox's Bazar kentindeki kamplarda yaşayan bin kadar mülteci, bugün itibarıyla hayata geçirilmeye başlanması beklenilen yeniden yerleştirme planını protesto etti.

Unchiprang Kampı'nda Bangladeşli bir yetkilinin elindeki hoparlörle mültecileri geri dönüş planına ikna etmeye çalıştığı görüldü. Mültecilere hitap eden yetkili, "Sizin için her şeyi ayarladık. Burada 6 otobüs var, ayrıca kamyonlarımız, gıdamız da var. Bunların hepsi sizin için. Gitmeyi kabul ederseniz sizi sınırdaki geçiş kampına götüreceğiz." dedi.

Yüzlerce mülteci, yetkiliye hep bir ağızdan "Gitmeyeceğiz!" diye bağırarak cevap verdi.

Bangladeşli yetkililer mültecilerin gönüllü olması halinde ilk grupların nakledilmesine bugün başlanabileceğini belirtti ancak mültecilerin hiçbiri Birleşmiş Milletlerin (BM) de onaylamadığı geri dönüş planına sıcak bakmadığından bu durum olası görülmüyor.

Bangladeş ile Myanmar arasında varılan anlaşma uyarınca ilk etapta Myanmar tarafından "dönüşüne onay verilen" 2 bin 200 Arakanlının yeniden yerleştirilmesi öngörülüyordu ancak geri dönüşüne onay verilen mültecilerin hiçbiri BM koruması olmadan Myanmar'daki yurtlarına yeniden yerleştirilmek istemiyor.

Bangladeş hükümeti, hiçbir mültecinin geri dönmeye zorlanmayacağına dair güvence vermişti.

Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Arakanlı Müslümanlar topraklarına dönemiyor

Myanmar ve Bangladeş hükümetleri, Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için 23 Kasım 2017'de anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre, Myanmar'a dönmek isteyenler, Bangladeş'e geçmeden önce Myanmar'da yaşadıklarına dair belge sunmak zorunda ancak 1982'de vatandaşlık hakları ellerinden alınan Arakanlı Müslümanların Myanmar'da kayıtlarının bulunmaması bu süreçte ciddi sorun yaratıyor. Anlaşmada, Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanlara bu ülkede BM tarafından verilen belgelerin de Myanmar hükümetinin "onay" sürecinden geçmesi gerektiği belirtiliyor.

 

AA

Etiketler: Arakan, Bangladeş, Müslüman, zulüm, Myanmar
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