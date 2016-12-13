"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Arakanlı Müslümanlar sığınacak liman arıyor

13 Aralık 2016, Salı 13:30
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "dünyada en fazla zulüm gören topluluk" olarak tanımlanan Arakanlı Müslümanlara yönelik, Myanmar askerlerinin saldırıları ekim ayından beri yoğun şekilde devam ediyor.

Derlenen bilgilere göre, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Arakanlı Müslümanların uzun yıllardır maruz kaldığı şiddet olayları, 9 Ekim'de sınır karakollarına düzenlenen saldırıların ardından çıkan çatışmalarla yeniden yoğunlaştı.

Vatandaşlık haklarını 1982'de kabul edilen yasayla kaybeden ve "devletsiz" sayılan Arakanlı Müslümanların dramı, 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında yaşanan çatışmalarla gözler önüne serildi. Şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verildi, binlerce Arakanlı Müslüman bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. 

Hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalan binlerce Arakanlı Müslümanın, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçıp komşu ülkelere sığınmaya çabaları sürüyor.

Myanmar'dan kaçarak sınır ülke Bangladeş'in Cox's Bazar şehrine ulaşmayı başaran kişilerle yapılan görüşmeler, saldırıların korkunç boyutunu ortaya koyuyor.

Myanmar askerleri ile Budist çetelerin, önceden belirlenen köylere gece vakti gizlice düzenlediği helikopter destekli operasyonlarda, evler ve medreseler başta olmak üzere birçok yapıya zarar veriliyor.

Saldırılardan kaçmak isteyenler askerler tarafından vuruluyor, aralarında kadın ve çocukların da olduğu yakalananlar ise çeşitli işkencelere maruz kalıyor ve öldürülüyor.

Yaşadıkları acıları unutamıyorlar

Yaşanan tüm bu olaylar, Arakanlı Müslümanların ruh sağlığını da bozuyor.

Görüşülen kişilerden bazıları başından geçenleri anlatırken gözyaşlarını tutamadı, bazıları ise yaşadığı acıyı kelimelere dökemedi.

Bangladeş'e sığınan 25 yaşındaki Dilfurcahan Rahimullah'ın eşi ve 8 aylık bebeği askerler tarafından öldürüldü, buna şahit olan kardeşi ise akli dengesini kaybetti.

Gözlerinin önünde eşi öldürülen, çocuklarını kaybeden ve kendisi de yaralanan Menisa Fazıl Rahman'ın ruh sağlığı bozuldu.

Mücadele Bangladeş'te de devam ediyor

Bangladeş hükümeti, ülkeye gelen Arakanlıları sıcak karşılamıyor. Sahil devriyeleri çoğu zaman mülteci teknelerini geri çeviriyor. Bangladeş'te dolu olan kampların etrafına ise uygun şartlara sahip olmayan yeni alanlar oluşturuldu. Arakanlı Müslümanlar, buralarda zor koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Dünyanın en fazla zulüm gören toplumu: Arakan'da 'insanlığa karşı suç' işleniyor

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/foto-galeri/dunyanin-en-fazla-zulum-goren-toplumu-arakan-da-insanliga-karsi-suc-isleniyor_417463

AA

Etiketler: arakan, myanmar
Okunma Sayısı: 435
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı tutuklandı

    Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    54 kişinin mal varlıklarına el konuldu

    PKK çocuk savaşçı kullanıyor ve savaş suçu işliyor

    79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

    El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

    Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

    Elektrik faturalarında yeni dönem

    Türkiye'nin beka mücadelesidir

    Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

    Dehşet veren israfa dikkat çekti!

    YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

    Benzin fiyatlarına zam geliyor!

    Suikastçı polisin ailesi serbest

    Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

    Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’le terör biter mi?
    Genel

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
    Cevher İLHAN

    Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
    Genel

    Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
    Esin FİŞEK

    Notlarım
    Cevat ÇAKIR

    İklimden zayıf aldık
    Genel

    Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
    Genel

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.