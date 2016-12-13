Arakanlı Müslümanlar sığınacak liman arıyor

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "dünyada en fazla zulüm gören topluluk" olarak tanımlanan Arakanlı Müslümanlara yönelik, Myanmar askerlerinin saldırıları ekim ayından beri yoğun şekilde devam ediyor.

Derlenen bilgilere göre, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Arakanlı Müslümanların uzun yıllardır maruz kaldığı şiddet olayları, 9 Ekim'de sınır karakollarına düzenlenen saldırıların ardından çıkan çatışmalarla yeniden yoğunlaştı.

Vatandaşlık haklarını 1982'de kabul edilen yasayla kaybeden ve "devletsiz" sayılan Arakanlı Müslümanların dramı, 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında yaşanan çatışmalarla gözler önüne serildi. Şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verildi, binlerce Arakanlı Müslüman bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalan binlerce Arakanlı Müslümanın, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçıp komşu ülkelere sığınmaya çabaları sürüyor.

Myanmar'dan kaçarak sınır ülke Bangladeş'in Cox's Bazar şehrine ulaşmayı başaran kişilerle yapılan görüşmeler, saldırıların korkunç boyutunu ortaya koyuyor.

Myanmar askerleri ile Budist çetelerin, önceden belirlenen köylere gece vakti gizlice düzenlediği helikopter destekli operasyonlarda, evler ve medreseler başta olmak üzere birçok yapıya zarar veriliyor.

Saldırılardan kaçmak isteyenler askerler tarafından vuruluyor, aralarında kadın ve çocukların da olduğu yakalananlar ise çeşitli işkencelere maruz kalıyor ve öldürülüyor.

Yaşadıkları acıları unutamıyorlar

Yaşanan tüm bu olaylar, Arakanlı Müslümanların ruh sağlığını da bozuyor.

Görüşülen kişilerden bazıları başından geçenleri anlatırken gözyaşlarını tutamadı, bazıları ise yaşadığı acıyı kelimelere dökemedi.

Bangladeş'e sığınan 25 yaşındaki Dilfurcahan Rahimullah'ın eşi ve 8 aylık bebeği askerler tarafından öldürüldü, buna şahit olan kardeşi ise akli dengesini kaybetti.

Gözlerinin önünde eşi öldürülen, çocuklarını kaybeden ve kendisi de yaralanan Menisa Fazıl Rahman'ın ruh sağlığı bozuldu.

Mücadele Bangladeş'te de devam ediyor

Bangladeş hükümeti, ülkeye gelen Arakanlıları sıcak karşılamıyor. Sahil devriyeleri çoğu zaman mülteci teknelerini geri çeviriyor. Bangladeş'te dolu olan kampların etrafına ise uygun şartlara sahip olmayan yeni alanlar oluşturuldu. Arakanlı Müslümanlar, buralarda zor koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Dünyanın en fazla zulüm gören toplumu: Arakan'da 'insanlığa karşı suç' işleniyor

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/foto-galeri/dunyanin-en-fazla-zulum-goren-toplumu-arakan-da-insanliga-karsi-suc-isleniyor_417463