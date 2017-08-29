Belçika'da faaliyet yürüten ve Myanmar'da demokratikleşmeyi savunan "Actions Birmanie" (Burma için Hareket Grubu) sözcüsü Pierre-Yves Gillet, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı etnik temizlik yapıldığını belirterek, yakın zamanda meydana gelen olayları "dehşet verici" olarak niteledi.

Gillet, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Myanmar'ın Arakan eyaletinde yakın zamanda meydana gelen olayların "dehşet verici" olduğunu belirterek, durumun acilen en üst düzeyde uluslararası toplum tarafından ele alınması gerektiğini vurguladı.

"Arakanlı Müslümanlara karşı etnik temizlik yapılıyor, sivil halk ölüm tehlikesiyle yaşıyor." diyen Gillet, "Arakan'da Myanmar ordusu, sivil halk ve direnişçiler arasında ayrım yapmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gillet, durumun "Arakanlı Müslümanlar için çok kritik" olduğunu, yakın zamanda bir sonuca ulaşmanın ise mümkün görünmediğini belirtti.

"Ordu fütursuzca hareket ediyor"

25 Ağustos'ta Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) adlı grubun polis karakollarına düzenlediği saldıralar öncesinde bölgede Myanmar ordusunun mevcudiyetini arttırdığına dikkati çekti.

Myanmar'ın sözde bir demokratik geçiş döneminde olduğunu ifade eden Gillet, "Myanmar ordusu Ordu Komutanı Min Aung Hlaing'in yönetimi altında fütursuzca hareket etmeye devam ediyor. Ordunun faaliyetleri Myanmar'da barış ve demokratik geçiş sürecini ciddi bir şekilde tehdit ediyor." açıklamasında bulundu.

"Arakanlı Müslümanlar yıllardır zulüm görüyor"

Gillet, "Arakanlı Müslümanlar Myanmar'daki Budist halk tarafından "Bangladeşli yasa dışı göçmen" olarak görülüyor ve on yıllardır zulme uğruyor." diye konuştu.

Bangladeş'in de Arakanlı Müslümanları kabul etmediğini söyleyen Gillet, Arakanlı Müslümanlar Myanmar'da şiddete maruz kaldığında Bangladeş'in sınırını kapattığına dikkati çekti.

Gillet, "Son yıllarla karşılaştırıldığında, uzun zamandan sonra ilk defa Su Çii hükümetinin ve meclisin tek bir Müslüman temsilciye yer vermediğini görüyoruz. Sanırım bu da mevcut durumu oldukça açıklayıcı nitelikte bir gerçek." ifadelerini kullandı.

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Myanmar yönetimine diplomatik baskı uygulanmalı

Güvenlik ve Adalet Vakfı Başkanı Nourdeen Wildeman, Myanmar yönetimine Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik saldırılar nedeniyle diplomatik baskı uygulanması gerektiğini söyledi.

Hollanda'da Arakanlı Müslümanlara hizmet vermek için 2013'te kurulan Vakfın Başkanı Wildeman, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

On yıl önce Müslümanlığı seçen Wildeman, Myanmar yönetiminin Rohingyalara uyguladığı şiddetin endişe verici ve korkutucu boyutlara ulaştığına dikkati çekerek "Endişe verici çünkü böyle devam ederse daha büyük bir şiddete yol açabilir. Bazı kurumlar tarafından dile getirilen soykırım olasılığı, Rohingyalar için hiç uzak gözükmüyor. Korkutucu tarafı ise bazen bize ulaşan, çocukların, yaşlıların, halkın yaşadığı vahşetin görüntüleri. Bu görüntüler içimizi sızlatıyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun Arakanlı Müslümanlara uygulanan şiddeti karşı sesini yükseltmesi gerektiğini kaydeden Wildeman, "Myanmar yönetimi ile ekonomik ilişkileri olan bütün ülkelerin, Arakanlı Müslümanlara yapılan zulmün devam etmesi durumunda ticaret yapmayacaklarını açıkça belirtmeleri gerekir. Myanmar yönetiminin uyguladığı strateji ve metoda karşı ekonomik ambargonun yanı sıra diplomatik baskı da uygulanması lazım." diye konuştu.

"Halkın bütün temel hakları ellerinden alınıyor"

Birleşik Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından şiddetin sonlandırılması için önerilen girişimlerin bütün ülkeler tarafından desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Wildeman, şunları söyledi:

"İlgili kurumlar daha güçlü bir şekilde aktif hale gelmeli. Arakan'da yaşananlar, politik ve diplomatik baskı yolları ile çözülmeli. Şu anda bölgede sadece şiddet var."

Vakıf olarak insani yardımın yanı sıra sosyal medya üzerinden toplumu bilinçlendirme ve siyasi lobi yaptıklarını kaydeden, Wildeman, "Arakanlı Müslümanlara uygulanan şiddetin gündemde kalması için Hollanda'da milletvekilleri ve Dışişleri Bakanlığı ile sürekli irtibat halindeyiz. Farklı ülkelerdeki Rohingya örgütleri ile de iş birliği yapıyoruz. En son ramazan öncesi Myanmar'a yaptığım ziyarette, Rohingyaların artık BM'ye bile güvenmediklerini ve hiçbir umutlarının kalmadığını gördüm. Sistematik bir şekilde bir halkın bütün temel hakları ellerinden alınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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