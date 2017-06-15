Arakanlı Müslümanlar zulüm görmeye devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) tecavüz, işkence ve çocuk kaçırma gibi ihlallerle karşılaşmaya devam ettiğini belirtti.

İsviçre'de düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi'nin 35. oturumunda konuşan Lee, Myanmar hükümetine ülkedeki çocukların korunması konusundaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı. Arakan eyaletinde 13 çocuğun polis tarafından tutulduğunu söyleyen Lee, çocukların "en son çare olarak" gözaltında tutulması gerektiğini vurguladı. Gözaltındaki çocuklardan birinin daha sonra yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Lee, hükümete soruşturma yapma çağrısında bulundu. Lee, tüm çağrılara rağmen Arakanlı Müslümanların tecavüz, işkence ve çocuk kaçırma gibi insan hakları ihlalleriyle karşılaşmaya devam ettiğini anlatarak, bölgedeki gerginlikte azalma görülmediğini kaydetti. Myanmar'dan komşu ülkelere kaçan çocuklarla ilgili endişelerini dile getiren Lee, "Özellikle komşu ülkelere kaçan kadın ve kızların arasında çocuk yaşta evlenenlerin sayısının son zamanlarda arttığına ilişkin gelen raporlardan özellikle endişe duyuyorum. Bu, genç kadınların yaşadığı şiddet ve yoksulluk döngüsünü devam ettiriyor." ifadelerini kullandı. Arakanlı Müslümanların durumu Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında yaşanan çatışmalar, Rohingyaların dramını gözler önüne sermişti. Olaylarda çoğu Müslüman çok sayıda kişi ölmüş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar "devletsiz" sayılıyor. BM tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor. AA

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