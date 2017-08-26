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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Arakanlı Müslümanlara destek

26 Ağustos 2017, Cumartesi
Arakan Danışma Komisyonunun hükümete sunduğu tavsiye raporunda, Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık statüsü verilmesi ile eğitim ve sağlık hizmetlerinden eşit oranda faydalanmalarının sağlanması istendi.

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğünde Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi’nin desteğiyle oluşturulan Arakan Danışma Komisyonunun hükümete sunduğu tavsiye raporu kamuoyuna açıklandı. Myanmar ordusu ve güvenlik güçlerinin Rohingya (Arakanlı Müslüman) nüfusunun yoğun olarak yaşadığı eyalette düzenlediği askeri operasyonlarda yaşanan insan hakları ihlallerini incelemek üzere kurulan komisyon, 12 aylık çalışmanın ardından hükümete sunduğu raporun yayımlanmasıyla misyonunu tanımlanmış oldu. Suu Çii’nin ofisinden kamuoyu ile paylaşılan raporda, eyaletteki sorunlara çözüm bulunmasının bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasıyla yakından ilgili olduğuna işaret edilerek, ekonomik kaynakların federal yönetim ile eyalet yönetimi arasında adilce paylaştırılması gerekti vurgulandı.

Topraklarına el konulanlara tazminat ödenmesi çağrısı yapılan raporda, Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık statüsü verilmesi, diğer vatandaşların sahip olduğu tüm hak ve hürriyetlerden sınırsız faydalanmaları istendi. Raporda, hükümetin din, etnik aidiyet veya vatandaşlık statüsüne bakılmaksızın Arakan eyaletinde yaşayan herkese serbest dolaşım hakkı tanıması gerektiği vurgulandı.

“TAM VE ENGELSİZ İNSANÎ ERİŞİM”

Herkese eğitim ve sağlık hizmetlerinden eşit oranda faydalanma imkânı sağlanması istenen raporda, Myanmar hükümetine, tüm ulusal ve uluslar arası görevlilere Arakan eyaletindeki tüm topluluklara her zaman tam ve engelsiz insanî erişim sağlaması çağrısında bulunuldu. Raporda, Budist, Müslüman, Hristiyan ve diğer inançların dini liderlerine hükümetin nefret söylemi ile etnik ve dini ayrımcılıkla mücadele gündemini etkin şekilde destekleme çağrısı yapılırken, 100 binden fazla Arakanlı mülteciye ev sahipliği yapan komşu Bangladeş ile işbirliği yapılması gereğine işaret edilerek, iki ülke hükümetlerinin uluslararası normlara uygun olarak mültecilerin Bangladeş’ten Myanmar’a gönüllü dönüşlerine imkan sağlaması gerektiği belirtildi.

Konuyla ilgili haberler:

Arakanlı Müslümanlar zulüm görmeye devam ediyor

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/arakanli-muslumanlar-zulum-gormeye-devam-ediyor_435397

Arakanlı Müslümanlar için ''acil'' yardım çağrısı

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/arakanli-muslumanlar-icin-acil-yardim-cagrisi_426888

Dünyanın en fazla zulüm gören toplumu: "Biz daha ne kadar acı çekeceğiz?''

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/dunyanin-en-fazla-zulum-goren-toplumu-biz-daha-ne-kadar-aci-cekecegiz_426643

BM, tüm dünyaya seslendi: ''Arakan'da yaşananları açıklayacak kelime yok''

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bm-tum-dunyaya-seslendi-arakan-da-yasananlari-aciklayacak-kelime-yok_423312

Myanmar'da 87 bin Arakanlı Müslüman yerinden edildi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/myanmar-da-87-bin-arakanli-musluman-yerinden-edildi_421906

Dünyanın en fazla zulüm gören toplumu: Arakan'da 'insanlığa karşı suç' işleniyor

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/foto-galeri/dunyanin-en-fazla-zulum-goren-toplumu-arakan-da-insanliga-karsi-suc-isleniyor_417463

AA

Etiketler: arakan
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