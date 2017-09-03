Arakanlı Müslümanlara Hindistan'da da saldırı!

Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana eyaletinde Kurban Bayramı dolayısıyla inek kesmek isteyen Arakanlı Müslüman aileler saldırıya uğradı.

Yerel basındaki haberlere göre, Haryana'ya bağlı Mujeri köyünde yaşayan Arakanlı Müslüman 45 aile, dini ibadetlerini yerine getirmek için kurbanlık olarak iki inek aldı ancak ineklerin Hindu inancında kutsal sayılması nedeniyle bölgedeki Hint köylüler duruma tepki gösterdi. Arakanlı Müslüman Şakir Ahmet, aralarında para toplayarak aldıkları ineklerin kesilmesine karşı çıkan Hint köylülere, kurbandan vazgeçtiklerini, inekleri götürüp pazarda satacaklarını söylediklerini anlattı. Buna rağmen 15-20 Hint köylünün yaşadıkları bölgeye gelerek inekleri serbest bıraktığını belirten Ahmet, köylülerin Arakanlı Müslümanları linç etme girişiminde 4 kişinin yaralandığını dile getirdi. *** Okumak için tıklayınız: Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı 73 bine yükseldi AA

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