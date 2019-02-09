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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

'Arakanlı Müslümanlara yapılanları açıklayacak tek kelime, soykırım'

09 Şubat 2019, Cumartesi 11:40
Londra'da insan hakları kuruluşlarında yöneticilik yapan Arakanlı Müslüman Tun Khin, "Bugün Arakanlı Müslümanlara yapılanları açıklayacak tek kelime, soykırım." dedi.

Londra'da yaşayan ve birçok insan hakları kuruluşunda yöneticilik yapan Arakanlı Müslüman Tun Khin, "Bugün Arakanlı Müslümanlara yapılanları açıklayacak tek kelime, soykırım. Ortada bizi yıllardır topraklarımızdan atmaya çalışan bir ordu ve hükümet var. Asıl amaçları da soykırım." açıklamasında bulundu.

New York'ta düzenlenen "Myanmar'da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı"na katılan Arakanlı Müslüman aktivistler, Arakan'da yaşadıklarını ve son olayları dinleyicilerle paylaştı.

Khin konferansta yaptığı konuşmada, dedesinin Myanmar'da siyasi danışmanlık ve hakimlik yapmasına rağmen kendisinin vatandaş olarak tanınmadığını anlattı.

Arakan'daki "soykırım" hakkında yıllardır uyarılarda bulunduklarını kaydeden Khin, "Bugün Arakanlı Müslümanlara yapılanları açıklayacak tek kelime, soykırım. Ortada bizi yıllardır topraklarımızdan atmaya çalışan bir ordu ve hükümet var. Asıl amaçları da soykırım." diye konuştu.

"Suu Çii, soykırıma ortak"

Arakanlı Müslümanların her zaman Myanmar lideri Aung San Suu Çii'yi desteklediğine dikkati çeken Khin, "Ben de Suu Çii'nin ev hapsinden çıkarılması için New York, Washington ve Avrupa'daki çeşitli ülkelerde kampanyalar yürüttüm. Suu Çii ile görüştüm ve bana, Myanmar'a demokrasi geldiğinde haklarımızın bize geri verileceğini söyledi. Bugün, Suu Çii toplumumuza karşı soykırımda suç ortağı. Eğer bize yardım etmek istiyorsa Arakan'ı insani yardımlara açabilir. Ya da ordunun zulümünü gözler önüne seren tutuklu yazarlar, gazetecileri serbest bırakabilir ama hiçbir şey yapmamayı seçti. " değerlendirmesinde bulundu.

'Arakan'daki kaynaklar birkaç kapitalist ülkenin kazancı için ticarileştirildi'

Arakan eyaletindeki ormanların yok edildiğini belirten Ullah, "Arakan, Bangladeş'e kalas kaçakçılığı yolu olarak da kullanılıyor. Boru hatları, keresteler ve Arakan'daki diğer kaynaklar, ne kadar hayatın yitip gittiğine bakılmadan birkaç kapitalist ülkenin kazancı için ticarileştirildi." değerlendirmesini yaptı.

Ullah, Facebook hakkında da Arakanlı Müslümanların seslerini duyurmasına izin vermediği iddiaları bulunduğuna, ancak bu konuda bugüne kadar herhangi bir adım atılmadığına dikkati çekerek, Myanmar hükümetiyle çalışan tüm şirketlerin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

AA

Etiketler: Arakan, Müslüman, Myanmar, Londra, soykırım
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