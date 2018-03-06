‘Arakanlı Müslümanlara zulüm devam ediyor’

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Genel Sekreter Yardımcısı Andrew Gilmour, “Arakan’da Müslümanlara yönelik etnik temizlik devam ediyor.” dedi.

“National Herald” gazetesinde yer alan habere göre, Gilmour, Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları ziyaret etti. Arakan’da şiddet olaylarının yeniden başladığı 25 Ağustos’tan bu yana en az 700 bin Arakanlı Müslüman’ın Bangladeş’e kaçtığını belirten Gilmour, “Arakan’da Müslümanlara yönelik etnik temizlik devam ediyor.” tesbitinde bulundu. Arakan’da şiddet olaylarının azalmasına rağmen, cinayet, tecavüz, işkence, adam kaçırma ve açlığın devam ettiğine dikkati çeken Gilmour, “Arakanlı Müslümanlara karşı yaygın ve sistematik şiddetin devam ettiği görülüyor.” diye konuştu. AA

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